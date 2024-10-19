原标题：河北宣化：盘活土地“沉睡资源” 激发乡村产业活力

“有了土地保障，我们就能大干一场了。”前不久，在河北省张家口市宣化区，看着热火朝天的施工现场，张家口桑干河生态旅游有限公司副总经理许丽涛深感振奋。

作为国家4A级旅游景区和京张体育文化旅游带重点项目，桑干河大峡谷旅游区近年来迈进发展“快车道”。但由于旅游用地比较分散，新的空间规划城镇开发边界不好调整，一直无法建设。

得知企业用地困扰后，张家口市自然资源和规划局宣化分局持续优化营商环境，主动服务，通过农村集体经营性建设用地入市的方式为企业办理了7.97亩土地的用地手续，解了企业的燃眉之急。据悉，桑干河大峡谷旅游区二期工程项目预计今年10月份全部建成投入使用，将带动周边劳动力就业200多人。

自2023年颁发河北省农村集体建设用地入市首证、办理首笔抵押登记业务以来，宣化区积极推进农村集体经营性建设用地入市试点。截至目前，当地已入市交易土地24宗、面积351.67亩，成交总金额5725万元，实现农民集体收益4866万元，农民集体收益占比达85%，越来越多的企业和农民从中获益。

“宣化区废弃工矿地、厂房等低效利用建设用地规模达1.4万亩，但受开发边界限制，农村建设用地分布利用率低，难以成规模、成片高效开发利用，导致有需求无土地、有项目无指标、有地块无项目等现状建设用地与实际需求不对称也越发显现。”张家口市自然资源和规划局宣化分局局长刘卫东介绍，“为此，宣化区研究出台了《张家口市宣化区农村集体经营性建设用地入市实施意见》（以下简称《实施意见》），探索实施农村集体建设用地入市，着力盘活农村低效土地，努力缓解建设用地供需矛盾、优化用地格局、提高建设用地利用水平。”

有土地、有需求，如何实现闲散土地资源和建设用地指标的精准配置？

宣化梳理全区集体建设用地的位置、面积、现状、规划、配套进行入库管理。根据项目类型分类施策，将有项目、有地块的启动入市程序直接供地；位置优，暂时无项目的地块，提前完成规划配套，列入储备；有需求、有项目、无地块，或者地块无法直接入市，达不到入市条件的，同时形成项目需求包，精准高效使用。

为了让村集体和农民没有后顾之忧，《实施意见》进一步提出，土地入市成交价款，除支付相关税费外，应当优先用于入市地块土地使用权人或者承包经营权人等的安置补助、地上附着物及青苗补偿等事项，剩余资金由入市地块所属农村集体经济组织依法统筹。

“兼顾各方收益才能做到满盘皆活。”在推进农村集体经营性建设用地入市的同时，宣化区建立了兼顾国家、农村集体经济组织和农民利益“三位一体”的土地增值收益调节机制，村民主体、发展共享，除入市土地成交总价款的15%缴纳至区财政账户外，85%入市收益直达村集体，积极推动改革红利多方共享，极大调动农村集体组织积极性。

“我们将持续优化营商环境，着力盘活农村集体闲置存量建设用地，进一步完善配套试点政策和入市增值收益分配机制等服务体系，提升自然资源服务质量和效率，不断促进乡村振兴和农村一二三产业融合发展，为农民带来更多收益，让乡村‘里子’更实，‘面子’更美。”刘卫东说。

记者从河北省自然资源厅获悉，去年以来，河北省21个试点县（市、区）紧紧围绕完善农村集体经营性建设用地入市制度体系，探索农村集体经营性建设用地使用权权能实现形式，有序推进农村集体经营性建设用地入市试点工作开展，在入市管理、收益分配、金融机制等方面形成了一系列制度性成果。其中，邢台威县、沧州任丘典型经验做法入选2023年度全国35个入市试点典型示范案例。截至目前，河北全省累计入市交易土地133宗，面积2562.36亩,成交金额4.5亿元，有效增强了乡村产业发展用地保障能力，增加了农村集体经济组织和农民财产性收入，助推乡村振兴和农村一二三产业融合发展。

（本报记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 宋海娟）

(责编：罗知之、申佳平)

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