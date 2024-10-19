本报记者 陈晨

原标题：第六届中国粮食交易大会聚焦粮食产业高质量发展

从国家粮食和物资储备局获悉，第六届中国粮食交易大会18日在湖北武汉开幕。本届大会以“粮安天下聚合力，产销融通促发展”为主题，汇聚来自全国各地的粮食企业、行业专家及政府代表，共谋粮食产业高质量发展新篇章。

中国粮食交易大会自创办以来，交易规模持续扩大，交流范围愈加广泛，合作成果日益丰硕，在做好粮食市场和流通文章方面发挥了重要作用。本届大会为期三天，通过展览展示、论坛交流、商务对接等多种形式，搭建集产品展示、信息交流、合作洽谈于一体的综合性平台。

据介绍，本届大会是中国粮食交易大会首次在长江经济带和南方粮食主产区省份举办，参展企业、参会人员规模均创历史新高，为全国粮食产销区之间优势互补、深化合作创造更好条件、提供更多机会。大会专门举办全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会，助力脱贫地区放大品牌效应，帮助脱贫群众拓宽增收路径。专设粮油技术设备展，首次举办涉粮院校人才成果展，同时举行粮食供应链金融座谈会，深化拓展银企合作，支持粮食领域新质生产力发展。此外，本届大会首次开辟国际展区，17个国家的涉粮企业积极参展，为粮食领域国际交流合作注入新活力。

本届大会由中国国际贸易促进委员会粮食行业分会、国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心主办，会同湖北省粮食局、武汉市人民政府承办。大会展览面积6万平方米，全国31个省（区、市）超3000家企业、逾2万人参展参会。同期开展中央和国家机关定点帮扶县农副产品产销对接活动，为393个脱贫县850家合作社和企业提供产品展示和交流合作平台。

(责编：罗知之、申佳平)

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