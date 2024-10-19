本报记者 刘岩 张景华

原标题：2024世界智能网联汽车大会在京开幕

移动酷炫KTV、陆空一体式飞行汽车、充电10分钟可补能600km的电池……10月17日，以“协同并进 智行未来——共享智能网联汽车发展新机遇”为主题的2024世界智能网联汽车大会在北京经济技术开发区（北京亦庄）开幕。众多国际国内首创新产品新技术亮相大会。

走进会场，一款没有仪表板、方向盘、制动踏板等设备，车身与轮胎融为一体的概念车Q-Bic前围满了观众。另一边，全车窗PHUD（全景式抬头显示）产品把汽车的前挡风玻璃变成一整块透明屏幕，主驾前方显示驾驶辅助信息，副驾前的屏幕则可满足资讯获取、娱乐购物、视频电话等需求。

事实上，在北京亦庄，自动驾驶早已走进市民日常生活，乘坐智能网联乘用车出行、网购商品由无人配送车送达小区、无人清扫车将道路打扫干净、在园区无人零售车买一份早点、化身安全“宣传员”的无人巡逻车等八大场景已实现全覆盖，而这些场景的实现离不开北京市高级别自动驾驶示范区的持续建设。

“北京市高级别自动驾驶示范区建设3.0阶段建设，在2.0基础上进一步扩大建设范围、拓展应用场景，支持自动驾驶车辆大规模部署，已覆盖通州区和顺义区核心区域。目前，主体建设工程已经完成，正在进行后期的收尾和调试。”北京车网科技发展有限公司路侧研究部部长陈瀚介绍，“建设完成后，可以服务两区市民的日常出行和城市治理，提升通州副中心、首都机场、新国展区域的重大活动服务保障能力。”

作为大会的举办地，北京经济技术开发区已成为我国自动驾驶产业创新高地。北京经济技术开发区有关负责人介绍，北京亦庄集聚智能网联汽车企业120余家，在汽车设计、制造和芯片、智能座舱、智能底盘等关键核心零部件研发制造领域的创新能力国内领先。

(责编：罗知之、申佳平)

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