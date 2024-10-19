原标题：共商金融开放合作 共享经济稳定发展

10月18日，以“信任和信心——共商金融开放合作 共享经济稳定发展”为主题的2024金融街论坛年会在京开幕。作为国家开放发展的重要平台，2024金融街论坛年会以交流凝聚智慧、以对话形成共识、以合作创造机遇、以开放实现双赢，坚定发展信心，共同创造能够有效赋能产业发展、持续激发经济活力的高效金融体系。

中共中央政治局委员、北京市委书记尹力表示，北京是国际金融投资的重要目的地。面向未来，北京将加快建设充满活力的现代金融体系，全面提升服务国家金融管理功能的水平。着力完善金融服务设施体系，服务国家重要金融平台建设，支持国际金融设施在京布局。构建有利于创新的金融市场体系，打造充满活力的金融发展生态，扩大金融领域制度型开放，加强国际金融交往与合作，维护安全稳定的金融环境，完善金融监管体系，加强金融法治环境建设，守牢金融安全底线。

中国人民银行行长潘功胜表示，按照中央部署，近期中国人民银行已推动降准降息、四项房地产金融政策、两项支持资本市场稳定发展政策工具落地，较好提振市场信心。中国人民银行将进一步健全货币政策框架，着力增强金融支持科技创新的能力、强度和水平，健全宏观审慎政策框架和系统性金融风险防范处置机制，稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，促进贸易和投融资便利化，稳慎扎实推进人民币国际化，促进中国和全球经济平衡、可持续发展。

国家金融监督管理总局局长李云泽表示，当前，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。金融监管总局将认真落实一揽子增量政策，引导金融机构持续加大金融供给、不断优化资源配置，加快畅通资金循环，全力支持经济回升向好。更好发挥银行主力军作用，聚焦重点领域和薄弱环节，加大金融支持力度，服务扩大有效需求。统筹发展与安全，精准规范执法，守牢金融风险底线，推动银行业保险业可持续发展，营造良好金融环境。

中国证券监督管理委员会主席吴清表示，将按照新“国九条”部署，紧紧围绕资本市场高质量发展，有效发挥资本市场功能，更好服务经济社会发展大局。以支持优质创新企业为重点，进一步支持新质生产力发展壮大。坚持市场化、法治化方向，进一步塑造良好市场生态，切实维护市场“三公”。

新华通讯社社长傅华表示，当前中国经济正处在爬坡过坎的紧要时期，深化信任、提振信心尤为重要，既需要经济金融主管部门持续释放增量政策的“硬举措”，也需要新闻舆论机构大力营造积极有利的“软环境”。新华社将全力唱响经济发展“主旋律”，不断凝聚信任、振奋信心，为以金融高质量发展全面推进中国式现代化贡献新的更大力量。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新表示，2024年以来我国外汇市场表现出较强韧性，国家外汇局将加力推动银行外汇展业改革提质扩面，着力提升资本项目开放的质量，加强政策评估和市场沟通，有针对性地推动政策优化升级。聚焦提升开放监管能力和风险防控能力，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理。

国际清算银行总经理奥古斯汀·卡斯滕斯表示，作为推动世界经济增长的重要引擎，中国内需增强将使全球受益，将为全球经济注入新动能，有力维护全球货币与金融稳定。国际清算银行始终支持中央银行实现货币和金融稳定，为中央银行提供交流合作平台、创新实践平台，提供银行服务和流动性支持，始终是各国维护和促进货币与金融稳定的重要合作伙伴。

据悉，本届论坛年会由北京市人民政府与中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社、国家外汇管理局共同主办。来自全球30多个国家和地区的500余名重量级嘉宾，将深度参与40余场议题活动，围绕进一步推动各方增进互信互鉴、深化共赢合作、共享发展机遇分享智慧、探讨路径，共同向世界传递中国声音。

（本报记者 温源 訾谦）

(责编：罗知之、申佳平)

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