胡璐

原标题：我国各类森林食物年产量达到2亿多吨

国家林草局林业和草原改革发展司司长王俊中18日说，近年来我国加快推动森林食物生产扩面增量提质，各类森林食物年产量达到2亿多吨，成为继粮食、蔬菜之后的第三大农产品。

他是在国家林草局18日举行的新闻发布会上作出上述表示的。

王俊中介绍，我国具有食物生产功能的树种有几百种，森林就是一个巨大的“粮库”。发展森林食物，不与粮争田、不与农争地，兼具生态、经济、社会效益，是构建多元化食物供给体系、保障国家粮食安全的重要举措。

近年来，国家林草局加强规划引领，指导各地依托优势资源，因地制宜发展特色森林食物；创新政策供给，与国家发展改革委等部门在资源管理、用地保障、财税金融等方面提出一系列支持举措；建成国家林下经济示范基地649个、林特类中国特色农产品优势区37个，推动经济林和林下经济产业提质增效。

在各地各部门共同努力下，我国森林食物生产能力持续增强，产品种类更加丰富。森林食物涵盖“米袋子”“油瓶子”“菜篮子”“果盘子”，其中，木本油料供给多元化，茶油年产量80多万吨，还有橄榄油、核桃油、牡丹籽油等多种木本食用油；木本粮食供应充足，板栗、枣、柿子、松子、仁用杏等种植面积约1亿亩，产量1400万吨；林下种植养殖提供林禽约49亿只，林畜5000余万头，还有林粮、林菌、林果、蜂蜜等大量高品质的绿色食品。

发展森林食物，既能做大森林“粮库”，又能充实森林“钱库”。全国有2400多个县种植经济林，经济林年产值超过2万亿元，林下经济年产值约1万亿元，带动数千万林农增收致富。

王俊中表示，未来将着力推广良种良艺良法，通过强化科技支撑推动产业升级，并鼓励各地根据林业资源条件、区域特色，以林下种植、养殖为重点，建设一批林下经济基地，以点带面推动产业高质高效发展。还将完善支持政策，加大资金投入，加快推动经济林和林下经济产业高质量发展，进一步提高森林食物供给能力。

(责编：罗知之、申佳平)

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