人民网北京10月19日电 （记者车柯蒙）为贯彻落实中办、国办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》中关于“有序推进铁路、民航等领域发票电子化”的要求，10月18日，国家税务总局、财政部、国铁集团联合对外发布公告，自2024年11月1日起，在我国铁路客运领域推广使用全面数字化的电子发票——电子发票（铁路电子客票）。

据悉，在前期，国家税务总局与国铁集团密切配合，完成铁路发票电子化信息系统对接改造，经过试点，系统运行平稳，已具备全国推行的条件。铁路客运领域推广使用全面数字化的电子发票后，将降低发票使用成本，提升发票管理和使用效率，满足广大旅客便利取得电子发票（铁路电子客票）的需求。

业界专家认为，电子发票（铁路电子客票）的开具、交付、使用将带来多重利好。对旅客而言，最大的改变是不再需要到火车站、车票代售点、自助机上打印“铁路车票（纸质报销凭证）”，让旅客出行更便利。对单位而言，财务人员可基于电子发票（铁路电子客票）开展无纸化报销、入账、归档、存储等业务，推动相关业务数字化转型和“网上办”。电子发票（铁路电子客票）作为增值税扣税凭证，单位可通过登录电子发票服务平台，查询电子发票（铁路电子客票）对应的增值税税额并按规定勾选抵扣，免去按照总价进行换算的计算程序，减轻工作量。此外，随着铁路车票（纸质报销凭证）的使用大幅度减少，铁路运输企业印票、终端自助机维护等成本也将大幅度降低。

北京国家会计学院副院长、教授李旭红表示，相较于原有发票开具方式，全面数字化的电子发票具有“一站式”发票服务的特点，将极大方便旅客和单位。单位用于对接会计核算、财务管理信息化，减少纸质发票管理的繁琐环节，能够提升整体管理效能。

公告对电子发票（铁路电子客票）的基本内容，发票号码和编码规则，旅客和单位查询、查验、下载、使用等事项作出了说明。根据公告，旅客在行程结束或支付退票、改签费用后，可以通过铁路12306（网站和移动客户端）取得电子发票（铁路电子客票）并进行查询、下载、打印。单位既可以通过税务数字账户进行电子发票（铁路电子客票）的查询、查验、下载、打印和用途确认等，也可以通过全国增值税发票查验平台查验。单位为增值税一般纳税人的，以电子发票（铁路电子客票）作为增值税扣税凭证，并按现行规定确定进项税额。

值得注意的是，为方便旅客和单位，铁路客运在全面数字化的电子发票推行使用中设置了过渡期，过渡期截至2025年9月30日。过渡期内“纸电并行”，旅客仍可使用铁路车票（纸质报销凭证）报销，单位也可凭铁路车票（纸质报销凭证）入账，按规定计算抵扣增值税进项税额。

铁路是城市之间的交通大动脉，铁路运输是人们出行的重要方式。铁路客运领域全面数字化电子发票的推行，将进一步推进铁路运输服务向数字化、智能化迈进，更好为旅客和单位提供全国统一、规范可靠、安全便捷的服务。

国家税务总局征管和科技发展司有关负责人介绍，税务部门将联合国铁集团策划制作一系列指引类产品，便于旅客了解电子发票（铁路电子客票）开具流程，并组织做好相关辅导工作，让旅客开票更简约，体验更美好。

税务部门和铁路部门相关负责人表示，欢迎广大旅客朋友对电子发票（铁路电子客票）的使用提出意见建议，相关部门将持续改进完善，不断提升用户体验。

(责编：罗知之、吕骞)

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