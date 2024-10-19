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秋冬蔬菜供应基础牢固 预计价格将迎季节性下行

2024年10月19日08:29 | 来源：人民网
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人民网北京10月19日电 （记者李栋）根据农业农村部最新监测，进入10月份，部分蔬菜价格较9月份有所回落。随着秋季蔬菜集中批量上市，预计蔬菜价格将转入季节性下行通道。

“娃娃菜、芹菜、莴笋等绿叶菜的整体价格降幅比较明显，比前一段时间下降了不少。”在北京新发地批发市场，商户苏静对近期的价格下行有着直观感受。

前期蔬菜价格上涨是多种原因叠加的结果。北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通分析，今年入秋以来，我国大部分地区降水量偏多，阴雨天气对蔬菜生产造成不利影响。

“9月中下旬，在阴雨天气与较强冷空气共同作用下，东北、华北等蔬菜产区出现大幅降温，导致冷凉地区夏季蔬菜提前退市，部分蔬菜供应出现断茬现象。”刘通说。

降水量偏多还影响着采摘流通和蔬菜质量。业内人士表示，在生产方面，积水严重的田地，不利于采摘机械作业；在质量方面，一些蔬菜受水淹导致品质和产量下降。此外，9月后期多地气温快速下降，菜农为应对国庆消费高峰，抓紧采收田间蔬菜，也是造成供应暂时断档的原因之一。

山东省寿光市地利农产品物流园的数据显示，14日—20日当周的蔬菜价格定基指数为179.66点，较上周184.41点下跌4.75个百分点，环比跌幅2.6%；蔬菜平均价格为3.86元/公斤，与上周3.95元/公斤相比，环比跌幅2.3%。

物流园分析团队负责人认为，当前蔬菜价格下行由两方面原因构成。一是秋季蔬菜进入上市期，蔬菜供应能力逐步增强，各地蔬菜自供相对充足，外省（市、区）调配需求减弱，菜价平稳下滑。二是如大白菜、西红柿等外省部分品种仍处于大量上市阶段，市场供应充足，价格上涨乏力。

当前，蔬菜供应正逐步好转。在刘通看来，蔬菜供应最紧张的阶段已经过去，后续产地蔬菜已经开始接续上市。目前供应链接续不畅的个别品种，过一段时间也能得到缓解。

据农业农村部农情调度，目前全国蔬菜在田面积1.05亿亩，同比增加90多万亩，为保障秋冬蔬菜供应提供了坚实基础。

“10月份是秋季蔬菜上市高峰期，露地秋菜大量上市，设施农业生产的番茄、黄瓜、辣椒等陆续进入采收高峰，叠加有利天气等因素，蔬菜供应量将进一步增加，秋冬蔬菜供应基础牢固。”农业农村部相关负责人说，总体来看，后期若不出现大范围灾害性天气，预计蔬菜价格仍将逐步回落，转入季节性下行通道。

(责编：罗知之、吕骞)
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