人民网记者 黄盛

今年以来，国资央企在战略性新兴产业的投资力度持续加大。

国新发展探索战略性新兴产业直接投资的“工具箱”，协同中国铁塔、中国能建、中国电装、中国商飞、国药集团、鞍钢集团等央企打造现代化产业体系建设和传统产业转型升级的新引擎，并已在新能源、集成电路、绿色环保、生物技术等战略性新兴产业投资20个项目、投资金额超500亿元。

中国化学天辰公司推动创新链和产业链深度融合，以自主技术产业化转化推动新材料产业发展，并设置战新产业管理部，加快培育壮大战略性新兴产业，形成三大新材料基地，并在去年将战略性新兴产业的营收占比提升至43.97%。

业内人士认为，战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，加快投资布局战略性新兴产业是增强核心功能的要求，事关国资央企如何更好地发挥科技创新作用，实现产业引领功能。央企集中力量加快布局和发展战略性新兴产业，是央企优化资源配置、实现产业升级和提高核心竞争力的重要途径。

国务院国资委数据显示，今年前7个月，中央企业在战略性新兴产业的投资力度持续加大，完成投资超过1万亿元，同比增长24%，占央企总投资的38%。据悉，这些投资主要投向新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域。

“可以从功能价值与经济价值两个维度来审视央企投资布局战略性新兴产业。”中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向记者表示，投资布局战略性新兴产业并非财政补贴行为，因此央企可以追求合理的投资回报率，实现国有资产保值增值。这就要求央企避免一哄而上、盲目投资、重复建设的现象，在项目尽调、论证、风控过程以及募投管退等方面与市场实现接轨，提升投资质量和产出效率，以提高战略性新兴产业投资的经济价值。

吴刚梁认为，不少战略性新兴产业的投资项目具有“投早、投小、投硬科技”的特点，项目周期长，不确定性大，存在一定的“战略亏损期”。因此，在评价经济价值的时候，既要看项目的短期经济效益，也要看长期效益；既要看个别项目的盈亏情况，也要看战新项目投资的整体绩效。与之相配套，央企要实施差异化、长周期的考核评价和中长期激励机制，细化各种场景下的尽职免责和容错机制，算好全局账、长远账。

“平衡经济价值与功能价值，本质上是央企如何兼顾经济责任、政治责任与社会责任。”吴刚梁表示，实践中，经济责任比较容易考核与评价。但是，政治责任、社会责任等功能价值考核不容易量化。因此，当前需要加快探索建立功能价值的评价体系，特别是战略性新兴产业投资项目对科技创新、转型升级、产业链带动效应，以及当地招商引资、经济增长、国有资本布局优化等方面的影响与作用，应该得到全面合理的反映，以更加客观地体现央企布局与发展战略性新兴产业的功能、成果。

(责编：罗知之、吕骞)

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