人民网记者 杜燕飞

今年以来，青海玛尔挡水电站3号机组通过72小时试运行，为今年年底全部机组投产奠定基础；哈密能源集成创新基地项目开工建设，打造国家级能源战略基地和原创技术策源地；我国超高海拔高原山地光储电站拉萨扎西岗光储电站并网发电；中广州南沙至中山高速公路已建设完成，将串联起粤港澳大湾区核心区域东西南北大通道；南水北调中线引江补汉工程20个工作面不间断施工，全力推进项目建设……

作为拉动经济增长“三驾马车”之一，投资在扩内需、促发展中发挥着重要作用。今年以来，各地各部门发挥政府投资引导带动作用，调动民间投资积极性，加快推进重大项目建设，持续扩大有效投资。

国家统计局数据显示，前三季度，全国固定资产投资（不含农户）378978亿元，同比增长3.4%。其中，大项目投资继续发挥有力支撑作用。前三季度，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.1%，增速比1至8月份加快0.1个百分点，比全部投资高3.7个百分点；拉动全部投资增长3.9个百分点，比1至8月份提高0.1个百分点。

“一大批重大项目开工建设、稳步推进，可以加快潜能释放，拉动上下游产业链协同发展，助力经济稳增长。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺说。

扩大有效投资离不开资金保障。国家发改委主任郑栅洁近期在国新办新闻发布会上介绍，目前7000亿元中央预算内投资已全部下达，用于“两重”建设和“两新”工作的1万亿元超长期特别国债已全部下达到项目和地方，目前正在加快推进项目建设和资金拨付。加快地方政府专项债券发行使用进度，支持项目开工建设。

除政府投资，民间资本扮演着重要角色。国家发改委副主任刘苏社在上述国新办新闻发布会上表示，今年以来，国家发改委已向民间资本推介1635个重大项目，其中吸引民间资本参与项目441个、总投资3448亿元。民间资本参与核电、铁路等重大基础设施项目也取得了新的进展。

与此同时，国资央企在推动有效投资方面也发挥着重要作用。截至今年三季度，国家能源集团今年年度已完成固定资产投资1533亿元，同比增长23.5%，预计四季度固定资产投资近千亿元，全年完成固定资产投资2500亿元以上，同比增长超10%；中国华能有序发展核电水电，奋力完成年度发展目标任务，做好“十五五”规划前期研究谋划；中国华电加快大基地开发建设，抓好海上风电突破行动，推进流域水风光一体化发展，持续提升资产质量……

国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓此前表示，今年上半年，央企成固定资产投资同比增长3.3%。下半年，央企要主动服务国家战略带动上下游产业链共同发展，确保“投资增”。

着手扩投资形成更多实物量，也成为各地的重头戏。广东省提出，下大力气扩大有效投资，加快“两重”项目实施，加速推进“百千万工程”、制造业当家等重点任务的支撑性、标志性项目建设。辽宁省表示，扩大有效投资，实施15项重大工程，加快推进新开工项目，做好项目谋划储备；山西省谋划多年的古贤水利枢纽工程正式开工并进入建设阶段，集大原高铁、雄忻高铁等一批重大交通基础设施项目加快建设，一批先进制造业项目建成投产……

国家统计局固定资产投资统计司司长翟善清表示，下阶段，要统筹扩大有效投资增量政策和存量政策，用好用足超长期特别国债和地方政府专项债，加快形成更多实物工作量；加大“十四五”规划102项重大工程的推进力度，持续推进国家重大战略和重点领域安全能力建设；深入落实大规模设备更新，加快推进传统制造业转型升级；支持和鼓励民间投资健康发展，促进投资平稳增长。

(责编：罗知之、吕骞)

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