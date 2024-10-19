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木霉菌剂让盐碱地水稻亩产超千斤

2024年10月19日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：木霉菌剂让盐碱地水稻亩产超千斤

科技日报讯 （记者金凤）10月17日，记者从南京农业大学获悉，在吉林省白城市镇赉县建平乡的南京农业大学苏打型盐碱地综合改良利用示范基地，首年改良水稻亩产达到548.6公斤。这创造了镇赉县新开重度盐碱水田规模化改良首年产量新纪录。

近年来，中国工程院院士沈其荣带领团队联合吉林协联生物科技有限公司，利用公司副产品柠檬酸硫石膏和柠檬酸降碱剂，结合当地丰富的秸秆资源做成“洁净的有机肥”，改良重度苏打型盐碱地。同时，在水稻育苗时，他们特别添加了团队研发的哈茨木霉菌剂，实现了“壮苗保一生”。

自2009年起，沈其荣带领团队潜心研发，创新了木霉固体菌种大规模、低成本发酵技术工艺，攻克了影响木霉菌株NJAU4742固体产孢的关键因子，与来源丰富的秸秆类堆肥进行配伍，创制出多款能投入产业化的生物制剂和生物肥料产品。

沈其荣介绍，与芽孢杆菌类相关产品比较，哈茨木霉菌剂更能促进作物的根系生长，帮助作物在严苛的自然条件下存活，并有效提高作物品质。

这次试验观摩中，专家们在参观综合改良后的旱田玉米种植基地后发现，碱斑面积减少80%，玉米长势喜人、杆高茎粗、籽粒饱满，产量比对照田接近翻倍。

针对旱田土壤，科研团队在改良盐碱地土壤状况的同时，使用哈茨木霉菌剂在玉米萌芽期间，随提苗水一同滴灌至玉米根际，发挥木霉强效促根作用。

吉林协联生物科技有限公司总经理王立军表示，该成果说明了哈茨木霉菌剂在中重度盐碱地上具有促进作物根系发育的作用，从而提高耐盐阈值，实现了重度盐碱地的边改良边利用。

(责编：罗知之、申佳平)
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