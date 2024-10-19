火星冰层中发现潜在微生物栖息地
有望成搜寻生命关键地点
科技日报北京10月18日电 （记者张梦然）发表于最新一期《通讯·地球与环境》上的建模研究结合火星轨道探测器拍摄的图片显示，火星冰层中存在潜在的微生物栖息地，而正是暴露在火星表面的尘埃冰，为光合作用生命的存在创造了必要条件。该研究还认为，位于火星中纬度的冰沉积物，将成为寻找火星生命的关键地点。
来自太阳的高水平有害紫外线辐射，让当下的火星表面几乎不可能存在生命。然而，足够厚的冰层能吸收这种辐射，保护生活在其表面下的细胞。存在于这些条件下的任何生命都必须位于一个所谓的“辐射宜居区”——既不能太深，要能接收较多光照进行光合作用；又不能太浅，要足以抵挡有害紫外线辐射。
美国国家航空航天局（NASA）喷气推进实验室团队此次计算了在火星上观测到的含尘量，以推断冰结构中是否存在这样一个辐射宜居区。他们发现，含尘量很高的冰会阻挡太多阳光；含尘量在0.01%—0.1%的冰，在其5—38厘米深处可能存在一个宜居区；而在更干净的冰中，在其2.15—3.10米深处可能存在一个更大的宜居区。
研究团队解释说，冰内的尘埃颗粒可能会使最深约1.5米的位置偶尔出现局部融化，为光合作用生命的存续提供必要液态水。但他们认为，火星上的极地可能过于寒冷，而中纬度地区可能存在地下融化（约在纬度30度到50度之间）。
团队提醒道，理论上宜居区可能存在，但并不意味着火星上现在就有或曾有过光合作用生命。研究结果只是说明，暴露在火星中纬度表面的一些冰，将是未来人们搜寻火星生命的重要目标。
【总编辑圈点】
火星，这颗红色星球引发人类对于地外生命的无尽遐想。火星的环境极为恶劣，稀薄的大气、强烈的辐射和极端的温度变化都对生命的存在构成巨大挑战。不过，火星上的液态水和冰层，又为生命的孕育提供了潜在的“避难所”。目前，关于火星上是否存在生命尚无定论，但持续不懈的探索研究正带来越来越多的线索。未来，随着科技不断进步，人类将更深入地了解火星，破解这个宇宙之谜。
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