原标题：欧“月光计划”拟打造月球卫星星座

科技日报北京10月18日电 （记者刘霞）想象一下，不久的将来在月球上进行卫星导航、视频会议和文件共享时，能和在地球上一样流畅自如。据欧洲空间局网站16日报道，这正是欧洲空间局最新推出的“月光计划”的愿景。该计划旨在建立欧洲首个专为月球通信和导航服务的卫星星座，标志着欧洲向可持续月球探索和月球通信迈出了重要一步。

欧洲空间局局长约瑟夫·阿施巴赫尔15日与空间通信公司签署了价值1.26亿欧元的合同，拉开了“月光计划”的序幕。空间通信公司由一个欧洲财团领导，该财团汇聚了英国萨里卫星技术公司、法国泰雷兹阿莱尼亚宇航公司、西班牙卫星公司等电信卫星运营商。

据法国《费加罗报》日前报道，自2022年以来进行的初步研究表明，环月卫星星座在技术层面完全可行。“月光计划”目前已获得9个欧洲空间局成员国的批准，总成本约为5亿欧元。

“月光”星座将由1颗1吨重的通信卫星和4颗导航定位卫星组成。导航卫星每颗重350—400公斤，以伽利略卫星导航系统技术为基础。这些卫星发射升空后，太空拖船会将其从地球轨道拖曳至月球轨道。该卫星星座将通过3个专用地面站与地球保持联系，从而构建一个跨越40万公里的数据传输网络。值得一提的是，这些卫星将优先覆盖月球南极地区。

据悉，“月光”星座的“排头兵”是名为“月球探路者”的通信中继卫星，其将于2026年开始运行。2029年，“月光”星座将开始提供首批服务。随着另外3颗“伽利略”月球卫星升空，“月光”星座将于2030年全面投入运行。

欧洲空间局表示，“月光”星座将助力实现精确的自主着陆和表面移动，同时推动地球和月球之间高速、低延迟通信和数据传输。此外，“月光”系统还将帮助科学家在月球条件下测试仪器和设施的性能，为更深广的宇宙探索作出贡献。他们也希望从“月光计划”中汲取技术和经验，为未来火星通信和导航基础设施建设奠定基础。

(责编：罗知之、申佳平)

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