原标题：科学家培育出耐热浪珊瑚

科技日报讯 （记者张佳欣）据最新一期《自然·通讯》杂志，澳大利亚纽卡斯尔大学科学家首次培育出了耐热性更强的珊瑚，将使珊瑚能够抵御日益频繁的海洋热浪。

海洋热浪已引发大范围珊瑚白化和死亡，导致全球珊瑚礁数量显著减少。研究人员希望，培育耐热性更强的珊瑚以帮助这些至关重要的生态系统适应不断变暖的海洋。

该研究重点关注了两项育种实验，旨在提高珊瑚暴露于短期和长期高温环境的耐受性。其中一项实验将珊瑚暴露于为期10天、强度极高的热浪中，温度上升3.5℃；另一项实验则模拟了强度较低但持续时间更长（一个月）的热浪，温度上升2.5℃。这些条件反映了自然海洋热浪的情况。

在两项实验中，针对高温耐受性进行培育的珊瑚，其后代表现均优于来自耐热性较差的亲本群体的后代，这表明选择性育种即使仅在一代内也能提高耐热性。这一改善结果相当于在一周内将耐受性提高了约1℃。研究人员称，这是一个可贵的进步，但如果气候变化持续不减，这一改善可能不足以跟上预计的海洋温度上升速度。

研究人员表示，选择性育种可能是增强珊瑚种群恢复能力的有力工具，但并不是万能的解决方案，仍存在诸多挑战。例如，需要引入多少选择性育种的珊瑚到野生种群中，才能产生显著影响；如何确保在将这些珊瑚放入野外时，其优良性状不会被稀释等。

(责编：罗知之、申佳平)

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