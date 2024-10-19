世界首个私人空间站“避风港1号”揭秘
由于最近的美国宇航员被困国际空间站事件，让人们意识到那里的环境极其狭小：宇航员们不得不睡在仅比电话亭稍大的卧室里，使用的是真空马桶，并且连续几周穿着同一套内衣。
但对于未来的太空旅行者而言，即将于2025年8月发射的世界首个私人空间站——“避风港1号”可能提供不一样的选择。据Vast官网报道，这个由美国太空企业Vast构思的空间站即将发射，它承诺提供一个比现有国际空间站更加现代化、更宽敞的居住空间。
“避风港1号”由Vast与知名设计师彼得·拉塞尔-克拉克联手打造。这位曾与苹果公司合作过的设计师表示，在零重力环境下设计出既高效又舒适的空间是个独特的挑战，而“避风港1号”的内部装修正体现了这种前所未有的尝试，旨在确保乘客享受最佳的太空生活体验。
从外观上看，“避风港1号”可能与其他航天器无异，但其内部却别有洞天。温暖舒适的氛围贯穿整个舱室，全木枫树装饰增添了家的感觉。特别值得注意的是，为了给漂浮中的宇航员提供更多安全保障，空间站内壁覆盖了柔软材质。4个专为机组人员准备的私人宿舍分布于主走廊上下方，不仅提供了休息之所，还允许他们更衣、娱乐以及通过星链系统与地球上的家人保持联系，从而获得更好的夜间睡眠质量。
解决太空中睡眠问题也是“避风港1号”的一大亮点之一。借助正在申请专利的独特睡眠系统，该站能够根据每位使用者的需求调整压力分布，无论是侧卧还是仰卧，都能享受到如同家中大床般的舒适度。
公共区域占地24立方米，兼具餐厅、健身房、实验室及休闲区等多种功能。当不使用时，餐桌可巧妙地收纳入地板之下；透过宽大的观景窗，宇航员还能尽情欣赏到壮丽的地球景观；这里配备了一流的健身设施，包括一套可调节阻力带系统，专门针对肌肉骨骼健康设计的多种训练方案，能帮助宇航员维持身体状态。
参与过多次长期任务、累计在轨时间超过200天的NASA资深宇航员安德鲁·菲斯特尔对这一项目给予了高度评价，并就如何优化乘员体验提出了宝贵建议。
尽管目前尚未公布建造“避风港1号”的具体成本，但据Vast透露，至空间站正式投入使用前，预计将投入约10亿美元的资金支持。这标志着商业航天领域迈出了重要一步，也为未来更多普通人实现太空梦铺平了道路。
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