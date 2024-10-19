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国家外汇管理局：我国外汇市场表现出较强韧性

2024年10月19日11:05 | 来源：人民网
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人民网北京10月19日电 （记者杜燕飞）“今年以来，面对各项风险挑战，我国外汇市场总体经受住了考验，表现出较强韧性。特别是下半年以来，随着内外部环境改善，我国外汇市场形势逐步趋稳向好，人民币对美元汇率企稳回升，外商直接投资有所改善，外资配置人民币资产的积极性提升，企业对外投资活动更加平稳有序。”中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新18日在2024金融街论坛年会上表示，展望未来，我国外汇市场稳健运行、国际收支基本平衡仍将是发展的主基调。

朱鹤新表示，近期，中央政治局会议对经济工作作出重要部署，多部门加力推出一系列增量政策。我国外汇市场稳定发展的基础更加坚实，国际收支结构也将在改革开放中持续优化。经常账户将在维护国际收支平衡中继续发挥基础性作用，跨境资本流动稳健性有望增强，外汇市场韧性将继续提升，外汇储备将继续发挥维护国家经济金融稳定的“压舱石”作用。

“当前我国外汇市场运行环境正发生边际变化，为我们以开放促改革、促发展提供了有利条件。”他说，国家外汇管理局将统筹发展和安全，扎实推进深层次改革和高水平开放，健全与更高水平开放型经济新体制相适应的外汇管理体制机制，以外汇管理“四个聚焦”助力推进中国式现代化。

在推进外汇管理改革创新方面，朱鹤新介绍，一方面，更加注重系统集成，加力推动银行外汇展业改革提质扩面。另一方面，更加注重突出重点，健全外汇服务实体经济的激励约束机制。

“近年来，我们探索推动商业银行外汇业务流程再造，在防控风险的同时，解放了银行生产力，试点银行为优质客户办理外汇业务的平均时间缩短了50%以上。”他说，下一步按照既“放得活”又“管得住”的要求，将以展业改革为抓手，全面优化事前尽职调查、事中差异化审核、事后监测报告的管理框架，把更多银行纳入政策范围，营造“越诚信越便利”的外汇政策环境。

朱鹤新同时表示，围绕发展新质生产力，国家外汇管理局以科创企业、中小微企业为重点做好金融“五篇大文章”，强化对重大战略、重点领域、薄弱环节的全链条外汇服务。迭代式、集成化升级外汇便利化政策体系，推动贸易外汇收支便利化、跨国公司资金池等政策提质增效，扩大外债登记便利化、“科汇通”等试点，支持贸易新业态健康发展，探索出台更多便利化举措，激发经营主体活力。推进外汇储备多元化运用，坚持商业化原则，统筹支持重大标志性工程和“小而美”民生项目，助力高质量共建“一带一路”走深走实。

在着力提升资本项目开放的质量方面，朱鹤新表示，国家外汇管理局着力提升外商直接投资汇兑便利，优化外汇登记、账户、资金使用等管理要求，简化业务流程，缩减管理链条，为外资企业在华展业兴业营造良好环境；优化合格境外投资者制度，支持壮大耐心资本；会同有关部门推动扩大债券市场高水平开放；服务国家战略，实施差异化外债管理；优化跨境融资便利化政策，将更多轻资产的初创、小微企业纳入政策范围，拓宽企业融资渠道。

为加强政策评估和市场沟通，朱鹤新介绍，国家外汇管理局坚持以是否符合国家战略定位、是否符合地方发展实际、是否取得惠企利民的改革实效为标尺，对北上广等重点地区、自贸试验区先行先试等重要外汇政策落地情况开展全面评估，有针对性地推动政策优化升级，适时复制推广。同时，加强市场沟通和开门问策，找准改革发力点和突破口，不断增强经营主体改革获得感。

聚焦提升开放监管能力和风险防控能力，朱鹤新表示，国家外汇管理局加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理。宏观方面，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，加强宏观审慎管理和预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。微观方面，落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求，充分运用监管科技，强化外汇领域监管全覆盖，严厉打击各类外汇违法违规活动，维护外汇市场健康秩序。

(责编：罗知之、吕骞)
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