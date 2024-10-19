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长江中下游及两湖水位持续走低 各地积极做好应对工作

2024年10月19日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京10月19日电 （欧阳易佳）据水利部消息，10月以来，长江中下游干流及洞庭湖、鄱阳湖水位持续下降。水利部门监测，10月18日8时，干流汉口、九江、大通及洞庭湖城陵矶、鄱阳湖星子站水位较常年同期偏低3.16—5.31米。

水利部相关负责人表示，水利部密切关注长江流域枯水态势，加密水情监测，向相关省发布中下游主要控制站水情预报，提醒提早做好取用水困难和长江口咸潮入侵风险应对准备；加强与国家电网、南方电网、长江航道局以及三峡集团等水库运行管理单位沟通协调，精细调度以三峡水库为核心的长江上游水库群，控制近期三峡水库下泄流量保持在7000立方米每秒左右，既保障当前长江中下游供水、灌溉、航运等用水需求，同时努力增加蓄水，为冬春用水储备水源。

记者了解到，江西省水利厅根据鄱阳湖水位下降情况，积极主动抓好供水保障工作，确保人民群众饮水安全和秋粮作物灌溉用水需求。坚持24小时值班值守，密切监测雨情、水情、墒情，以及151处县级以上水源地供水情况和780处“千吨万人”农村规模水厂供水情况。湖北省水利厅前期抢抓江河水位满足取水条件的有利时机，7月15日以来累计引提水13.35亿立方米，调度鄂北工程向受水区市县供水0.4亿立方米，引江济汉工程累计向汉江中下游、东荆河、长湖调水补水12.29亿立方米，保障了沿线群众生活和作物灌溉用水。湖南省水利厅及时启动洞庭湖北部补水工程向岳阳、益阳、常德等地补水，8月底以来累计补水3亿立方米，保障了230万人生活和393万亩作物灌溉用水。

上述负责人表示，下一步，将继续密切关注流域雨情水情旱情，加强中下游低枯水位预报，及时发布枯水预警，指导长江水利委员会和相关地区科学精准调度水工程，落实疏浚引水、筑坝拦水、打井找水、外河调水、泵站提水等应急措施，保障城乡供水安全。

(责编：罗知之、吕骞)
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