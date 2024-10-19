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水利部提出农业节水增效“五项制度体系”倡议

2024年10月19日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京10月19日电 （欧阳易佳）据水利部消息，“全球农业水资源短缺框架”高级别水对话会近日在意大利罗马举行，水利部部长李国英率团出席并作大会致辞，提出建立健全农业节水增效“五项制度体系”倡议。

中国特殊的地理和气候条件决定了“水利是农业的命脉”。近年来，中国水利部不断提高水利对农业粮食生产的保障能力。据统计，2014年以来，中国在粮食连年丰收的情况下，全国农业灌溉用水总量实现了零增长。

为有效应对全球水资源形势的复杂深刻变化，基于中国实践和经验，李国英提出建立健全农业节水增效“五项制度体系”倡议，包括建立健全科学灌溉制度体系、建立健全用水计量监测体系、建立健全农业水价政策体系、建立健全节水市场制度体系以及建立健全节水技术及服务体系。

参加会议的相关国家水利、农业部门和国际组织领导人对中国通过水利建设提高粮食生产能力的经验表示由衷赞赏，对李国英提出的五点倡议给予高度评价，纷纷表示希望加强与中国的交流与合作，共同为实现联合国2030年可持续发展议程农业与水相关目标作出更大贡献。

(责编：罗知之、吕骞)
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