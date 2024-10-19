欧阳易佳

金黄的银杏、火红的枫叶、斑斓的彩林……金秋十月，赏秋正当时。全国各地到处秋意浓，“秋游登高”热度不减，旅游市场的火热依旧持续。

在线旅游平台数据显示，国庆长假后，全国主要景区和主要旅游城市的酒店预订热度明显回升，错峰出游正迎来好时机，尤其是长线出游的性价比相对较高，机票和酒店价格均有不同程度的下降，热门旅游城市的民宿、度假酒店等降价幅度相对较大，跟团、定制、包车游等度假产品价格也有三成以上的降幅。

记者观察到，伴随着“踏秋”出行数量的增长，各地紧跟市场需求，开发秋季特色旅游路线，赏秋方式不断“上新”——深度乡村游持续走俏、徒步登山成新潮流、夜游“寻秋”备受青睐……多元的产品拉动文旅消费更新升级，释放经济高质量发展新潜力。

在黑龙江大庆，“大庆油田第八届菊花文化节”吸引游客打卡观光。人民网 欧阳易佳摄

各地大好“丰”景，秋收游园热闹上演，丰收主题游、乡村游等驶入发展“快车道”。10月中下旬，硕果盈枝，走进田野劳动、品尝当季美食，别有一番滋味。

江西婺源篁岭，多种农产品和徽派建筑对比鲜明，绘就一幅丰收的山村“晒秋”图景，令众多游客流连忘返；广州从化森林营地，一场别样的自然之旅正在开展，游客可参与割稻谷，在此进行农耕劳作，触摸稻谷，认识稻谷生长到成熟的过程；黑龙江大庆油田碳中和生态园龙丰果园内，成熟的果子挂满枝头，吸引众多游客市民前来观光和采摘。

从观光到体验，不断解锁秋日户外新玩法。近日，一项名为“拾秋”的活动在各地植物园、森林公园中流行。“这是独属于秋季的浪漫，亲近了大自然，还让人心情愉悦。”北京市民常先生是一名徒步爱好者，他告诉记者，眼下秋光正好，捡拾落叶果实，做成标本、书签，把秋天“带回家”。

城乡多锦绣，京华满秋香。近日，北京市园林绿化局推出今年的“多彩京秋”全民赏红行动，精选出“最美赏秋园”“最美金秋路”“花园城市citywalk”“最赞品秋游”等多条赏秋路线，吸引大量游客“打卡”。

“北京的秋天是最美的季节，错峰出行能节省成本，还能提升旅游体验。”石家庄居民王致衡和朋友专程来老舍纪念馆“追秋”，“上学的时阅读《北平的秋》这篇文章，非常神往，特意来感受下先生笔下的秋天。”

绿道骑行、野外露营、自驾等“露营+”新体验同样受欢迎。福建武夷山发布“探秘之旅、寻茶之旅、朱子文化之旅”12条主题旅游产品线路，各地骑游爱好者自由骑行在崇阳溪漫游道上，边骑边赏沿途山光水色；武威市凉州区举办千人露营大会，在落日中观影，于星空下露营，共同体验河西走廊凉州的独特魅力……各地发布精品赏秋游路线，诚邀游客解锁“金色赏秋”之旅。

业内专家认为，随着机票、酒店价格的快速回落，错峰游迎来最佳“窗口期”。错峰赏秋正当时，不仅避开了旅游旺季的拥堵，还为游客提供了更为宁静、深入的旅行体验，满足了现代人对高品质生活的追求。错峰赏秋游推动了旅游经济的均衡发展，提高了旅游资源的全年利用效率，为旅游市场的持续健康发展奠定了坚实基础。

上述专家认为，从赏秋旅游市场的火热可以看出，国内旅游市场正呈现出强劲的复苏势头和多元化的发展趋势。自然类景区的热度高涨、网红城市的持续升温、家庭出游的主导地位以及长途游与出境游的增长等特征共同构成了当前旅游市场的主要面貌。未来，随着个性化、多元化与品质化旅游需求的不断增加，旅游市场将迎来更加广阔的发展前景。

(责编：罗知之、吕骞)

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