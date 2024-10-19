新华社青岛10月19日电题：智慧绿色“链”未来——2024中国国际消费电子博览会观察

新华社记者王凯

正在举办的2024中国国际消费电子博览会上，国内外300多家企业携新技术和新产品，展示消费电子领域高端化、智能化、绿色化的新趋势。

本届电博会以“绿色领航 数链未来”为主题，为观众带来了消费电子行业的前沿技术和创新应用，特别是人工智能、大数据、云计算和物联网等领域的最新成果。

“你好，笨笨，比个心吧！”在人工智能展区一处展位前，一位参观的市民朝着地上的机器狗喊着。话音刚落，只见机器狗突然直立身体，用两条前腿摆出了一个“心形”姿势，引来不少参观者纷纷与机器狗互动。

“我们这款小型机器狗可以通过后期人工智能深度学习，满足家庭生活、教育教学等多个领域的使用需求。”杭州宇树科技有限公司销售经理郑绍珏说，比如在家庭生活场景中，可以训练其成为很好的“导盲犬”。

中国机电产品进出口商会秘书长郭奎龙表示，新质生产力加速了消费电子产业的升级与转型，推动了传统制造业向智能制造的转型。智能化生产线、数字化管理等方式，提高了生产效率和产品质量，降低了成本，增强了产业的竞争力。

操作台上，一个手握特制螺丝刀的机械手正在快速地给一块笔记本电脑电路板上紧螺丝。它能从装满不同规格螺丝的盒子里准确地选择适合的螺丝，然后迅速、精准地将其放置在电路板的预定位置并扭紧。

“这是我们为笔记本电脑装配等领域专门设计的一款工业级具身仿生操作机器人。我们给它输入了数千张学习样本，使其能够精准地判断电路板螺丝口的位置，从而高效、快捷地完成任务。”北京中科慧灵机器人技术有限公司技术人员曹学为说。

本届电博会从会场设计到展品展示，全程贯彻绿色、低碳、可持续的发展理念。展品展示方面，还新增光储充、智慧出行、智慧能源、节能减排数字化等展示范围。

记者在海尔集团展位前看到，“海尔绿碳计划”的标志在展位入口处格外醒目。现场工作人员介绍，这是海尔集团推出的家电以旧换新政策。海尔将旧家电回收后，还将进行循环再造。比如，一台空调拆解后可回收14.6千克塑料，可用于再造约5个猫砂盒。

据了解，本届展会从18日到20日在青岛举行。共设置“智慧家庭”“新型显示”“人工智能”“数智生活”“数字消费”五大主题展区，展示范围覆盖消费电子、人工智能、新型显示、虚拟现实、智能制造、智慧出行等内容。来自中国、美国、荷兰、日本、马来西亚等国家及地区的300多家消费电子企业参展，参展企业数量较上届增加14%，涵盖55家国内外知名品牌企业，首次参展品牌28家，品牌展商数量较上届增加10%。来自英国、俄罗斯、马来西亚等国家和地区的相关商协会和采购商也参与了本次展会。

(责编：徐婵、卫嘉)

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