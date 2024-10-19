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广东发现沿阶草属植物新物种广州沿阶草

2024年10月19日15:54 | 来源：新华网
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　　新华社广州10月19日电（记者王瑞平）记者从广州市林业和园林局获悉，广东从化陈禾洞省级自然保护区科研人员在该保护区发现沿阶草属植物新物种——广州沿阶草。这一研究成果近期已在国际植物分类学刊物《Phytotaxa》上发表。

　　据介绍，广州沿阶草是广州地区近十年来继庆瑞堇菜、广州檵木后，发现的又一新物种。这一发现扩展了广州野生植物种质资源，丰富了我国沿阶草属的生物多样性。

　　据了解，为摸清区域内植物资源本底，该保护区研究团队开展了为期一年的野外调查。在调查过程中，团队成员采集了该物种标本，并进行了检索、描述，随后与中山大学及枣庄学院合作完成基因测序。

　　研究发现，广州沿阶草与连药沿阶草形态相近，但叶片更狭长，花梗的关节位于中上部，相邻雄蕊花丝基部合生。

　　广东从化陈禾洞省级自然保护区负责人、林业高级工程师甘新军说：“沿阶草是良好的绿化植物，药用价值显著。下一步，我们将就广州沿阶草的观赏性、药用性等方面开展应用研究，推动科研成果向实际应用有效转化。”

(责编：徐婵、卫嘉)
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