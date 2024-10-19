人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《财米油盐》｜“拼经济”有底气！带你细看中国经济三季报

2024年10月19日16:10 | 来源：人民网
小字号

“前三季度国民经济运行稳中有进，向好因素累积增多。”10月18日，国家统计局公布前三季度国民经济运行情况。数据显示，三季度GDP同比增长4.6%，前三季度同比增长4.8%。

从数据看，三季度GDP增速有所回落，“向好”的底气来自哪里？

第一，从累计看，国民经济运行稳的总基调没有改变。前三季度经济增长4.8%，从一季度到三季度，指标波动幅度不大，且均在预期目标附近。看就业，前三个季度，全国城镇调查失业率分别是5.1%、5.0%、5.2%，总体稳定；看物价，前三季度，居民消费价格指数平均上涨0.3%，一季度同比持平，二季度上涨0.3%，三季度上涨0.5%；看外贸，前三季度进出口总值创下新高，各季度均超10万亿元，在历史同期中属于首次。

第二，我国经济高质量发展扎实推进。创新方面，前三季度，高技术产业投资保持较快增速，规上高技术制造业增加值同比增长9.1%，持续领跑。绿色发展方面，以新能源汽车、锂电池、光伏为代表的“新三样”产量、增加值均保持两位数增长。值得一提的是，前三季度，我国造船业拿下全球七成以上绿色船舶订单。对外开放方面，除出口总额增长外，前三季度我国对共建“一带一路”国家的出口达6.3%，占进出口总额近一半。

第三，9月份国民经济出现积极变化，多数指标边际改善，经济运行呈现出筑底企稳态势。生产端，规上工业增加值继4个月的下滑后，9月份首次止跌回升，同比增长5.4%，比8月份回升0.9个百分点。需求端，反映消费需求的社会消费品零售总额9月份同比增长3.2%，比6、7、8月均有显著提升。同时，反映生产规模、经济结构的固定资产投资1-9月份同比增长3.4%，跟1-8月份持平。这也是该数据连续多月下滑后首次止跌回稳。

与此同时，股市、楼市活力也在持续增强。仅9月单月，沪深股市股票成交量增长32.7%。房地产指标数据降幅明显收窄。

种种数据透露出的趋势显示，中国经济具有强大的韧性和潜力，这也是经济未来持续回升的基础。

不可否认的是，当前经济运行出现一些新的情况和问题。努力完成全年经济社会发展目标任务，还需要正视困难、坚定信心，抓住重点、主动作为。

9月下旬以来，一系列增量政策密集发布，释放稳增长的强烈信号。从降准、降息、降存量房贷利率等货币政策，到针对化债、房地产、重点群体的财政政策，再到促进消费、鼓励投资的“两新”政策，还有减轻负担、增强活力的企业帮扶政策，降低购房成本、促进房地产行业健康发展的楼市政策等，一揽子增量政策为拼经济再添一把柴、再加一股力，通过宏观调控的“组合拳”为周期性的经济波动加上“稳定器”，坚定社会各界面对当前困难和挑战的信心。

正如《人民日报》在10月14日的头版评论中所述，“经济发展从来不是一马平川，我国经济从来都是在战胜挑战中发展、在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大。”

看长远、看大势，中国经济依然活力旺盛、潜力巨大。随着增量政策的进一步落地生效，中国经济必将更有条件、更有信心，在高质量发展的道路上实现全年目标。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶

摄像：史新培

剪辑：杜军 石雪 田奥勋

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜“拼经济”有底气！带你细看中国经济三季报
　　“前三季度国民经济运行稳中有进，向好因素累积增多。”10月18日，国家统计局公布前三季度国民经济运行情况。…
长江中下游及两湖水位持续走低 各地积极做好应对工作
　　人民网北京10月19日电 （欧阳易佳）据水利部消息，10月以来，长江中下游干流及洞庭湖、鄱阳湖水位持续下降。水利部门监测，10月18日8时，干流汉口、九江、大通及洞庭湖城陵矶、鄱阳湖星子站水位较常年同期偏低3.16—5.31米。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部