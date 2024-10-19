“前三季度国民经济运行稳中有进，向好因素累积增多。”10月18日，国家统计局公布前三季度国民经济运行情况。数据显示，三季度GDP同比增长4.6%，前三季度同比增长4.8%。

从数据看，三季度GDP增速有所回落，“向好”的底气来自哪里？

第一，从累计看，国民经济运行稳的总基调没有改变。前三季度经济增长4.8%，从一季度到三季度，指标波动幅度不大，且均在预期目标附近。看就业，前三个季度，全国城镇调查失业率分别是5.1%、5.0%、5.2%，总体稳定；看物价，前三季度，居民消费价格指数平均上涨0.3%，一季度同比持平，二季度上涨0.3%，三季度上涨0.5%；看外贸，前三季度进出口总值创下新高，各季度均超10万亿元，在历史同期中属于首次。

第二，我国经济高质量发展扎实推进。创新方面，前三季度，高技术产业投资保持较快增速，规上高技术制造业增加值同比增长9.1%，持续领跑。绿色发展方面，以新能源汽车、锂电池、光伏为代表的“新三样”产量、增加值均保持两位数增长。值得一提的是，前三季度，我国造船业拿下全球七成以上绿色船舶订单。对外开放方面，除出口总额增长外，前三季度我国对共建“一带一路”国家的出口达6.3%，占进出口总额近一半。

第三，9月份国民经济出现积极变化，多数指标边际改善，经济运行呈现出筑底企稳态势。生产端，规上工业增加值继4个月的下滑后，9月份首次止跌回升，同比增长5.4%，比8月份回升0.9个百分点。需求端，反映消费需求的社会消费品零售总额9月份同比增长3.2%，比6、7、8月均有显著提升。同时，反映生产规模、经济结构的固定资产投资1-9月份同比增长3.4%，跟1-8月份持平。这也是该数据连续多月下滑后首次止跌回稳。

与此同时，股市、楼市活力也在持续增强。仅9月单月，沪深股市股票成交量增长32.7%。房地产指标数据降幅明显收窄。

种种数据透露出的趋势显示，中国经济具有强大的韧性和潜力，这也是经济未来持续回升的基础。

不可否认的是，当前经济运行出现一些新的情况和问题。努力完成全年经济社会发展目标任务，还需要正视困难、坚定信心，抓住重点、主动作为。

9月下旬以来，一系列增量政策密集发布，释放稳增长的强烈信号。从降准、降息、降存量房贷利率等货币政策，到针对化债、房地产、重点群体的财政政策，再到促进消费、鼓励投资的“两新”政策，还有减轻负担、增强活力的企业帮扶政策，降低购房成本、促进房地产行业健康发展的楼市政策等，一揽子增量政策为拼经济再添一把柴、再加一股力，通过宏观调控的“组合拳”为周期性的经济波动加上“稳定器”，坚定社会各界面对当前困难和挑战的信心。

正如《人民日报》在10月14日的头版评论中所述，“经济发展从来不是一马平川，我国经济从来都是在战胜挑战中发展、在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大。”

看长远、看大势，中国经济依然活力旺盛、潜力巨大。随着增量政策的进一步落地生效，中国经济必将更有条件、更有信心，在高质量发展的道路上实现全年目标。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

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专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)

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