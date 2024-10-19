原标题：打造具有全球影响力的产业科技创新中心

科技革命与大国博弈相互交织，科技自立自强为“必争之局”。锚定科技创新强省的广东，重任在肩，唯有向前。

科技要无处不在、无缝不补，全方位武装我们的产业。10月17日，广东召开全省科技大会，再次吹响“打造具有全球影响力的产业科技创新中心”的号角。对照科技强国的基本要素，广东省委、省政府着力将实现高水平科技自立自强谋深做实，以最大限度激发和释放全社会的创新创造活力。

春风浩荡莫徘徊，又踏层峰望眼开。

当前，一支由7.6万高新科技企业、超800万家企业、超135万研发人员、722万高技能人才、2019万技能人才组成的浩荡队伍，正在大湾区积聚成势，心怀高远，逐梦海天。

区域创新能力连续7年全国第一

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。

在17日的全省科技大会上，2023年度广东省科学技术奖正式公布。218个获奖项目（人）中，有突出贡献奖1名、自然科学奖31项、技术发明奖11项、科技进步奖132项、科技合作奖5名、青年科技创新奖20名、科技成果推广奖18项。

“一批科技人才因在各自领域取得的突破性成果受到表彰，这是广东省和科技人才的双向奔赴，既凸显了广东省对科技创新的激励，也凸显了科技人才对科技创新强省建设的最新贡献。”2023年度国家最高科学技术奖获奖人、中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤在发言时说。

光荣的获奖队伍身后，是一条越走越宽广的广东科技创新高质量发展大道。

——近年来，广东科技创新实力显著增强。2023年，广东研发投入强度提高到3.54%，超过经合组织（OECD）国家平均水平。研发人员数量、发明专利有效量、高新技术企业数量均居全国首位，区域创新能力连续7年全国第一。在今年6月公布的2023年度国家科学技术奖励名单中，广东共有53项牵头或参与合作完成的成果获奖，数量位居全国前列。

——近年来，广东战略科技力量布局持续优化。初步形成以鹏城、广州两大国家实验室为引领，全国重点实验室、省实验室、省重点实验室等为支撑的实验室体系，重大科技基础设施集群初步成型，高水平研究型大学、科技领军企业实力不断提升。

科技是国之利器，国家赖之以强，企业赖之以赢，人民生活赖之以好。

今年5月，由广东企业研制的中国首台全自主A3激光复印机发布，拥有自主知识产权的打印机引擎、SoC主控芯片、LSU激光扫描单元等核心关键零部件，标志着中国打印产业又突破一项“卡脖子”技术难题。

“回顾产业攻坚路，我们坚持核心技术突破，坚持品牌搭建，坚持做‘中国人自己的打印机’，逐步建立了一支强大的专利技术和管理团队，不断前行，推动了中国打印产业链的国产化突破。”纳思达股份有限公司董事兼副总经理张剑洲说。

——近年来，广东在关键核心技术攻关上取得多点突破。除了激光打印机，广东在新一代通信、操作系统、工业软件、储能与新能源汽车等领域取得一批突破性成果，在体外膜肺氧合系统、高端核磁共振设备、手术机器人等领域打破了国外垄断。

“科技创新驱动发展，成果殊为不易。目前粤港澳大湾区是全国三大国际科技创新中心之一，‘深圳—香港—广州’科技集群连续5年居全球第2位。目前，广东在世界创新版图上已经占据重要一席。”广东省科技厅党组书记龚国平说。

用高质量科技武装现代化产业

完善的产业体系和强大的科技创新能力相结合，是广东的突出特点和优势。广东不断突破核心技术，及时将科技成果应用到具体产业和产业链上，让传统产业脱胎换骨、让新兴产业拔节生长、让未来产业应时而生。

在17日的广东全省科技大会上，由鹏城实验室牵头、云天励飞等多家单位参与完成的“国产E级高性能人工智能算力平台”项目获科技进步奖特等奖。

中国工程院院士、鹏城实验室主任高文说，这个中国首个自主可控的E级智能算力平台又称“鹏城云脑Ⅱ”，目前已经支持了一批先进人工智能大模型的训练和应用，对支撑我国人工智能产业的高质量发展具有重要意义。

广东正持续在产业科技互促双强上下功夫，加快构建“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”全过程创新链，以科技创新驱动生产力向新的质态跃升，不断增强高质量发展硬实力。

——强基础，强化科技创新策源功能。

今年10月，我国重大科技基础设施——江门中微子实验建设进入收官阶段，探测器主体装置基本建成，预计11月底完成全部安装任务。

“超级平台”正在产出“超级成果”。中国科学院院士、江门中微子实验首席科学家王贻芳表示，科研人员在国产新型光电倍增管研制、高性能液体闪烁体研制、超大型高精度探测器设计制造、超大跨度实验洞室等一系列前沿技术领域取得了实质性突破，充分体现了大科学计划对技术和产业发展的拉动作用。

广东正深入实施基础与应用基础研究十年“卓粤”计划，高标准建设国家实验室等战略科技力量，筑牢科技创新根基。

“广东省历来重视科技创新，将基础研究摆在更加重要的位置，支持和鼓励广大科技工作者勇闯创新‘无人区’。”中国科学院院士、中国科学院广州地球化学研究所研究员、2023年度广东省突出贡献奖获奖者徐义刚说，“正因为有广东大力营造的创新氛围，我才能够专注于基础科学研究，在克拉通破坏、大火成岩省以及东亚大地幔楔等前沿领域取得了一定的成绩。”

——优供给，统筹产业需求找准科技创新突破口。

立足国家重大需求和科技前沿，南方电网研发出世界首套特高压柔性直流技术方案，首次将柔性直流提高到±800kV特高压等级。广东的新技术、新业态、新模式快速涌现，一个重要原因就是大湾区大市场的催生作用。

坚持实体经济为本、制造业当家，广东积极研发推广先进适用技术，及时将科技成果应用到具体产业和产业链上。自2018年8月起，广东便启动实施省重点领域研发计划，围绕新一代信息技术等九大领域推进关键核心技术攻关，至今共组织实施了12批754个项目。

广东正大力实施“广东强芯”、核心软件攻关等工程，深入推进关键核心技术攻关，赋能工业软件、集成电路、新型显示产业做大做强做优，并围绕20个国家级创新型产业集群、8个万亿级产业集群升级需求开展有导向的科研攻关，引领发展战略性新兴产业和未来产业。

——促转化，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

由广东省科学院孵化的广州中科云图智能科技有限公司，成为国内领先的低空无人机遥感运营商，完成B+轮融资，市场估值12亿元。其成功的背后，除了关键核心技术突破，还离不开成果转化和企业孵化等环节。

如何有效联结前端研发和后端应用？广东给出的答案是，搭建供需匹配的平台载体，构建激励相容的创新生态，持续把创新落到企业上、产业上、发展上。

以大湾区国创中心为主平台，广东正搭建集“有组织科研+有组织成果转化”于一体的科创枢纽，核心总部4个直属创新平台已引进、集聚创新团队超600人，4家省内分中心聚焦区域产业需求推进科技成果转化，成为推动产业与科技互促双强的重要力量。

——增活力，驱动创新要素向企业集聚。

企业是发展新质生产力的微观基础。在广东，约90%的科研机构、90%的科研人员、90%的研发经费、90%的发明专利申请都来源于企业。

从数量看，广东有高新技术企业超7.6万家，数量连续8年全国第一；从质量看，华为、美的、比亚迪等一批科技领军企业在全球范围内做出了示范。

为充分发挥企业作为科技创新“出题人”“答题人”“阅卷人”作用，广东通过完善科技创新决策咨询机制、支持企业布局承建高能级创新平台、支持企业牵头或参与国家和省科技攻关任务等方式，不断强化企业科技创新主体地位，让企业成为创新决策的好帮手、研发投入的主力军、科研活动的组织者、新技术新企业的孵化器。

坚定扛起科技自立自强的“广东责任”

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。广东坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进，破立并举、先立后破强化体制机制保障，提升创新体系整体效能。

9月29日，深圳理工大学正式宣告成立。作为教育部按照新标准首批设立的新型研究型大学，深圳理工大学秉持“产教融合、科教融汇”办学新理念，“无理无工”学科交叉建专业，在办学特色、专业设置、育人理念方面探索了新思路、新路径。

“新型研究型大学的‘新’不是建立时间‘新’，而是发展模式‘新’、发展内涵‘新’。”深圳理工大学校长、中国科学院深圳先进技术研究院创院院长樊建平说，“我们希望把深圳理工大学建设成为培养未来战略科学家、卓越工程师、创新企业家的‘摇篮’。”

一所崭新大学的背后，是广东加快构建支持全面创新体制机制的大胆探索和破冰勇气。

10月1日，《广东省科技创新条例》施行，提出多项创新性的制度措施，全方位全过程多角度推动广东省科技创新工作发展，保障科技创新的“长期主义”。

比如在职务科技成果赋权改革方面，探索在事先约定收益前提下，高校、科研机构可以赋予科技成果完成人职务科技成果所有权或者长期使用权；在基础研究“硬投入”方面，要求省级财政科技专项资金投入基础研究的比例不低于三分之一；在科技金融方面，明确建立健全国有创业投资机构业绩考核、激励约束和容错机制，推动国有创业投资机构加大对初创期科技型企业的支持……

“系列举措将有效调动广大科技人员成果转化的积极性，有力推动广东省实施‘有组织的科研’。”广东省科学院党委书记廖兵说。

实现高水平科技自立自强，归根到底要靠高端科创人才。近年来，广东充分发挥人才第一资源作用，人才引领发展的制度优势、产业科技的创新优势、粤港澳人才协作的开放优势和支持人才创新创业的环境优势不断深化拓展。

今年1月20日，拥有自主知识产权的首台国产场发射透射电子显微镜在广州发布，这是中国科学院院士、广州实验室副主任徐涛等在广州组建的科研团队接续努力攻关后的成果。

“我们立足自身定位，紧密结合国家战略需求以及急需紧缺方向，主动觅才、以才引才、以赛引才、以项目引才，由钟南山院士等领衔，组建了多学科交叉、青年学术骨干担纲的高水平人才队伍，努力做到人尽其才。”徐涛表示。

近年来，华南理工大学坚持以人才为本，把科研作为人才培养的重要抓手；坚持以创新为魂，加快出台华工有组织科研10条，强化基础研究和应用基础研究；坚持以转化为要，构建以华工为技术创新源头、以企业为创新转化主体、以产业需求为目标的校企产学研合作机制。

中国工程院院士、华南理工大学校长唐洪武表示，将全面对接广东高质量发展需求，以“双一流”建设和广州国际校区建设为双引擎，加快出台教育、科技、人才“三位一体”有组织科研的行动方案，为广东加快打造具有全球影响力的产业科技创新中心贡献更多的智慧和力量。

展望未来，广东将努力写好科技创新这篇大文章，不断强健科技自立自强的“筋骨”，在科技前沿、竞争一线交上合格的广东答卷。

(责编：曹淼、李源)

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