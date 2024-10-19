原标题：自如熊林：“稳”是当前租房市场核心需求

10月19日，长租机构自如在成立13年之际，举办了主题为“一轮复始· 生生不息”的2024业主开放日。开放日现场，自如董事长、CEO熊林带领长租、资管、曼舍、家服、家装等业务线负责人，从自如的模式、产品、服务、科技、团队等方面，向业主们进行了工作汇报，并披露了公司过去13年的发展情况。

熊林在活动现场表示，对业主而言，当前租赁市场最重要的是“稳”。专业化、机构化是中国租赁市场稳健发展的确定选择。自如则是通过模式稳、产品好、服务好、科技好、团队好为市场的供需两端带来更稳健的资产管理体验和居住生活方式。

“稳”是存量市场核心需求，“机构化”是实现稳健的确定选择

目前，住房租赁市场正在迎接房源挂牌量增加、出租周期延长、租金水平下降的新挑战。据机构数据显示，挂牌量方面，以2024年1-9月为例，北京住房租赁市场挂牌量同比增长20%，上海同比增长25%；出租周期来看，北京普租房源平均出租周期同比增加16%，上海同比增加32%，都接近40天；租金方面，北京普租房源平均成交租金水平同比下降4%，上海同比下降1%。

“出租变难”的背后，则是房地产市场发展进入新阶段后，大量闲置存量住房涌入租赁市场，却难以跟上需求变化形成的供需错配。

从需求端看，品质租房日趋成为越来越主流的城市居住解决方式，家庭式、改善型、更持稳租房需求增长，产品需求多元、关注“质价比”、要求租期服务、重视线上便捷体验。

而从供给端看，据数据显示，目前全国潜在用于出租房源已超过6000万套，是明确的存量市场。同时，北京、上海等一线城市楼龄20年以上房源占比超40%。面对老旧存量房、简装房、精装房、豪宅、独栋资产等各类房源业主，传统的个人出租、社区小中介、中介平台等出租方式，面对市场挑战和需求变化，难以实现长期稳定出租、保障业主持续收益。

资料显示，租房市场化起步较早的日本、美国、德国，住房租赁机构是实现供需平衡、稳定市场发展的重要主体，机构化率分别达到80%、50%、40%；而我国住房租赁机构化占比仅为10%左右，提升潜力巨大。

熊林表示，住房租赁市场正在从过去快速扩张的市场，转变为一个需要寻找更大的确定性、稳定性、高质量增长的市场。专业化、机构化是住房租赁市场稳健发展的确定选择，而作为中国乃至世界范围领先的机构化住房租赁平台，自如更有能力成为市场重要的稳定器。

“一稳四好”持续打造不动产全生命周期专业管理能力

发布会现场，熊林总结，自如能够实现穿越周期的稳健发展，源于“一稳四好”，即模式稳、产品好、服务好、科技好、团队好。

在模式稳方面，自如于2021年推出全新的“增益租”模式。熊林认为，增益租将成为主流的机构化租赁模式，优势在于“有保底、无差价、收益分成”，实现业主、租客、机构的三方共赢。目前增益租房源整体占比近50%，新收房源100%采用增益租模式。

据资料显示，增益租通过对业主托管的房子进行装修改造以及专业资产管理服务，提升每一套房屋的资产价值，让业主的房子变得更好，利好未来出租、出售、自住。

在产品好方面，自如以可租、可售、可自住作为标准，不断投入产品研发、提升交付水平，推出了全系列产品矩阵，为业主提供一站式房屋资产升级方案，提高出租效率、保障出租收益。例如，面向业主精简装房源，提供一站式房源焕新增值的速优家产品；面向业主老旧毛坯房源，提供艺术设计智能整装的心舍、友家产品；面向业主高端住宅，提供豪宅委托的曼舍；面向机构业主的整栋或多栋物业，提供整栋租赁社区服务的自如寓、自如里；面向海外出租机构，提供的国际租房平台自如比邻Zabit。

在服务好方面，自如围绕房屋出租的全周期，打造了包含房屋更新、房屋出租、租期服务、生活服务、续约服务等服务矩阵，并推出心服务承诺，帮助业主实现房屋资产的全生命周期管理。目前累计交付服务超过1亿单，覆盖200余种家庭服务场景。

在科技好方面，自如为实现对不同类型、不同地区、百万间级房源的大规模精准管理，始终坚持以O2O科技为核心，推出了自如APP、自如业主APP等，为业主实现免费估价、在线签约、收益管理，同时自如还积极投入全屋智能、大数据平台、AI应用等前瞻性研发，助力业主持续走在房屋资产管理最前沿。

据介绍，自2011年成立以来，自如经历13年发展，已经成长为入驻8个国家和地区、覆盖81个城市，累计服务百万业主、500万租客的中国最大的机构化住房租赁平台。在13年间，自如紧跟市场变化，围绕租住生活不同领域，一方面通过自如长租、自如资管、曼舍等品牌深耕不同类型房屋资产托管业务，另一方面持续投入市场化生活服务品牌“自如家服”、艺术智能整装品牌“智爱家”、自如网以及一体化智能家居服务品牌“灵之智能”，积极探索长租机构发展边界。

“我们也推出了很多新产品，从一个大学生进入社会，到跨国公司的高管，从国内的租房市场到国际租房市场，我们都进行了拓展。”熊林表示，站在13年新起点的自如，将紧抓存量时代发展契机，持续打造不动产全生命周期专业化机构管理能力，洞察品质居住需求，与广大业主共同穿越房屋资产增值周期，力争打造全球最好的机构化不动产管理平台。

(责编：曹淼、李源)

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