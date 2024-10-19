10月19日上午，以“厚植科普沃土 放飞科学梦想——科普+光电子信息”为主题的2024东湖论坛在武汉光谷科技会展中心开幕。全国政协副主席、台盟中央主席苏辉讲话并宣布论坛开幕。省委副书记、省长王忠林讲话。中国工程院主席团名誉主席周济院士出席。

苏辉说，科技是第一生产力，是先进生产力的集中体现和主要标志。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深入实施创新驱动发展战略，我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革，为建成科技强国、实现中华民族伟大复兴打下坚实基础。科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。建设创新型国家，必须像重视科技创新一样重视科学普及，两者齐头并进，才能顺利实现从制造业大国向创新型国家转型。湖北科技创新、科普科创融合发展态势良好。要锚定建成中部地区崛起重要战略支点使命任务，牢牢把握科技创新这一关键变量，充分发挥区位、科教等各方面优势，加快推进科技强省建设成势见效，为强国建设民族复兴伟业作出新的更大贡献。

王忠林说，举办2024东湖论坛，是深入贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于科技创新重要论述的务实行动，也是以科普科创协同发展推动科技强国建设的有力举措。中国式现代化关键在科技现代化。湖北科创优势突出，近年来，我们坚持以科技创新引领全面创新，不断培育新动能，经济发展呈现量质并进的良好态势。我们将深入实施创新驱动发展战略，坚持走科技兴省之路，统筹教育科技人才一体发展，全力打造全国科技创新高地；坚持走融合发展之路，加强科技创新与产业创新深度融合，全力打造全国新质生产力高地；坚持走开放共赢之路，发挥东湖论坛等重大平台作用，全力打造国际科技合作高地，为实现高水平科技自立自强作贡献。

开幕式上，发布了《武汉科技创新中心指数报告2024》《全球数字经济发展指数2024》《中国基础研究竞争力指数2024》《全球企业创新指数2024》；举行2024年度全国青少年创·造实践活动“东湖特别奖”颁奖仪式，两院院士向获奖代表赠送寄语。英雄航天员、“八一勋章”获得者聂海胜，北京航空航天大学教授房建成院士，宁德时代新能源科技股份有限公司首席制造官倪军，武汉大学教授、2023年国家最高科学技术奖获得者李德仁院士作主旨演讲。

省委常委、常务副省长邵新宇主持开幕活动。科技部党组成员、科技日报社社长张碧涌，广东省委常委、副省长、省委统战部部长王曦，中国-古巴神经科技转化前沿研究联合实验室主任裴德乐致辞；国际热核聚变实验堆计划组织总干事彼得罗·巴拉巴斯基，2023年诺贝尔物理奖获得者费伦茨·克劳斯，2021年诺贝尔化学奖获得者本杰明·李斯特视频致辞。省政协副主席杨玉华，武汉市市长盛阅春，武汉大学党委书记黄泰岩，华中科技大学校长尤政，院士专家陈孝平、杨春和、刘胜、马费成、钟永恒，韩国驻武汉总领事馆总领事河成柱，国家有关部委和部分省市科技管理部门负责人，外国机构及专家代表，高校、科研机构、企业、科普名人、学生及新闻媒体代表参加论坛。

本次东湖论坛期间，将举行系列平行论坛、科创对接、公众科普活动，来自全球20多个国家的800余名嘉宾齐聚一堂，共话国际科技交流与合作。

（来源：湖北省人民政府门户网站）

(责编：罗知之、章斐然)

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