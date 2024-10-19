新华网北京10月19日电 19日，以“链接乡村 激情越野”为主题的第二届京津冀汽车集结赛在北京市丰台区王佐镇西庄店村开赛，来自京津冀地区的40辆赛车和80名车手参与角逐。

据介绍，本次赛事旨在以实际行动加强京津冀三地区域间体育交流合作，促进京津冀体育融合发展、高质量发展。作为大众赛车活动，赛事并不以“竞速”为目的，而更加考验驾驶技巧和时间控制。

在1.36公里赛道上，主办方设置了轮胎路、单边桥、升级版炮弹坑、绕桩、枕木路……各种障碍路段为汽车爱好者提供更多驾驶乐趣。

主办方还在距离赛场不远的绿野仙踪郊野乐园内设置了露营观赛区，实时播放着场内赛车竞技情况。除此之外，赛车市集、农产品展示推介、民宿体验、农事体验等活动纷纷上演。

据了解，赛事举办地王佐镇正在推动全域旅游小镇建设，加快培育“农文旅体商”产业融合发展新业态。本次赛事以绿色林地为赛场，旨在打造文体旅商结合、体育助农的汽车品牌赛事，在助力乡村振兴、激发体育消费活力方面发挥积极作用。

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经