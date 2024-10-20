本报记者 徐 靖

图为合肥滨湖科学城未来大科学城聚变堆主机关键系统夜景。

张大岗摄（人民视觉）

图为建设中的合肥先进光源项目。该项目位于合肥滨湖科学城未来大科学城，建成后将成为国际先进的低能量区同步辐射装置。

张 敏摄（影像中国）

金秋时节，天朗气清。安徽合肥滨湖科学城，一项项科技成果正落地生根。

10月17日，习近平总书记来到合肥滨湖科学城，察看安徽省重大科技创新成果集中展示，听取当地推进科技体制机制创新、加快科技成果转化等情况介绍，同现场科研人员和企业负责人亲切交流。总书记指出，推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路。高新技术是讨不来、要不来的，必须加快实现高水平科技自立自强。科研工作者是推进中国式现代化的骨干，要拿出“人生能有几回搏”的劲头，放开手脚创新创造，为建设科技强国奉献才智、写下精彩篇章。

殷殷嘱托，催人奋进。合肥滨湖科学城党工委委员、管委会副主任陈林深感重任在肩：“我们将竭力为科研工作者放开手脚创新创造提供服务保障，加快科技成果转化。”

18日，记者见到陈林时，他正在通电话，忙着帮“熟人”解决问题，“丁老师，还有啥需要帮忙的，你尽管说。”

电话那头，是中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心教授、安徽中科热仪科技有限公司董事长丁延伟。中科热仪是一家刚刚成立几个月的高技术公司。

“了解科创企业运转情况，时时关注企业需求，帮忙排忧解难，我们的工作做得越细致越好。”陈林说。

去年下半年，丁延伟凭借自主研制的热分析与量热仪产业化项目通过中科大科研成果赋权，成果开始进行落地转化。

然而，在实验室里得心应手的科学家，在筹备企业时却犯了难，“感觉两眼一抹黑”，丁延伟说。就在此时，盛子杰联系到他。

盛子杰是滨湖科学城下属安徽科技大市场建设运营有限责任公司高级项目经理，正在中科大科技成果转移转化办公室挂职，“我们长期跟踪中科大的科技成果转化工作，主动联系对接，帮助科研人员解决科技成果转化过程当中的各种难题。”

详细了解丁延伟团队的需求后，服务举措接二连三到来。

缺少启动资金？滨湖科学城推荐了合肥市种子基金和天使基金上门洽谈。

没有办公地点？滨湖科学城联系了各区县科技局工作人员前来调研。

需要产业支持？滨湖科学城主动对接产业链相关产业园，争取优惠政策。

今年6月，安徽中科热仪科技有限公司正式落户合肥庐阳大数据产业园。“真没想到，项目落地速度这么快。如果没有滨湖科学城的支持，单靠我们自己摸索，不知道要走多少弯路。”丁延伟感慨道。

陈林介绍，滨湖科学城主要负责合肥未来大科学城、合肥骆岗公园、合肥综合性国家科学中心科技成果转化示范区的投资、建设、运营，承担安徽科技大市场建设、国家实验室服务保障等工作。

科技成果加速转化。自运营以来，滨湖科学城大力推进安徽科技大市场建设，累计挖掘国内外成果1.8万项，挂牌、转化科技成果3027项，含成立公司160家，促成科技成果转化交易金额超1173亿元，完成技术合同登记额486.72亿元。

9月，安徽科技大市场芜湖市鸠江市场揭牌运营。“安徽科技大市场已在省内建设科技分市场15家，将科技成果转化资源串珠成链、串链成网，在我们服务企业过程中可以统一实现资源赋能。”盛子杰说。

陈林表示，合肥滨湖科学城将以体制机制改革为牵引，推动“小管委+大公司”的运营机制改革。同时，建强用好安徽科技大市场，加快科技成果转化，大力培育和发展新质生产力，努力将合肥骆岗公园建成科技感十足的城市科技成果应用场景试验场。

放开手脚，让科技打头阵。巢湖岸边，一个科研要素更集聚、技术创新更活跃的一流科学城加速崛起。

《 人民日报 》（ 2024年10月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经