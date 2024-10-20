人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

跨区域、跨网络、跨行业协同建设

推动新型信息基础设施协调发展（政策解读）

本报记者 王 政 刘温馨
2024年10月20日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新型信息基础设施促进经济社会发展信息流动，是现代化基础设施体系的重要组成部分。今年以来，以5G为代表的新型信息基础设施投资力度加大，截至8月末，我国5G基站总数达404.2万个，占移动基站总数的32.1%。

　　工业和信息化部等11个部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展相关事项的通知》，对推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设进行了部署。近日，记者就此采访了有关部门和专家。

　　新型信息基础设施形态不断丰富

　　工业和信息化部有关负责人介绍，新型信息基础设施主要包括5G网络、光纤宽带网络、移动物联网络、骨干网络、国际通信网络、卫星互联网等网络基础设施，数据中心、通用算力中心、智能计算中心、超算中心等算力基础设施，人工智能基础设施、区块链基础设施、量子信息基础设施等新技术设施。

　　当前，我国已形成网络、算力和新技术基础设施全面发展的格局。建成全球规模最大、技术领先的5G网络、光纤宽带网络和移动物联网络，算力规模位居全球前列，人工智能、区块链、量子信息等新技术设施蓬勃兴起，融合应用加速向行业渗透，新业态新模式新动能不断涌现。

　　“随着新一代信息通信技术的演进发展和应用普及，新型信息基础设施的形态会更加丰富多样。”工业和信息化部有关负责人表示，发展新型信息基础设施意义重大，对于加快推进新型工业化、构建现代化产业体系、培育发展新质生产力，助力制造强国、网络强国和数字中国建设，具有重要支撑作用。

　　新形势新技术带来新要求

　　党的二十届三中全会《决定》提出，构建新型基础设施规划和标准体系，健全新型基础设施融合利用机制，推进传统基础设施数字化改造，拓宽多元化投融资渠道，健全重大基础设施建设协调机制。

　　近年来，随着新一代信息通信技术演进发展，新型信息基础设施的功能和类型更加多样，体系结构更加复杂，与传统基础设施的融合趋势更加凸显。在融合过程中难统筹、难融合、不协同、不平衡等发展问题日益突出，同时，新型信息基础设施之间跨区域、跨网络、跨行业层面发展不协调的问题和区域分化现象也逐渐显现，设施的安全和绿色水平仍待进一步提高。

　　新形势对信息基础设施建设发展提出了新要求。“一方面，通用目的技术的发展，可能形成新的基础设施形态。”中国信息通信研究院产业与规划研究所总工程师牟春波表示，例如人工智能大模型发展到一定程度就属于一类新的基础设施，而大模型的训练和应用，则需要智能计算中心等设施支撑。

　　另一方面，新技术的应用也带来新要求，促进现有信息基础设施的能力建设、升级，甚至更新换代。“例如智能网联汽车对网络覆盖、连接速率、处理时延等指标提出更高要求，促进5G网络向5G—A演进，同时加快了卫星互联网发展。”牟春波说。

　　牟春波认为，适时顺应新型信息基础设施的发展趋势，面向各类设施加强协调联动，能够真正实现我国新型信息基础设施高质量发展，为各地数字经济发展提供普惠高效的基础设施支撑，降低新技术使用成本，促进各行业深化数字化转型和智能化升级。

　　统筹各方力量推动协调发展

　　如何统筹各方力量推动新型信息基础设施协调发展？

　　工业和信息化部有关负责人介绍，《通知》结合新型信息基础设施的技术发展趋势和经济社会发展需求，以促进协调发展为目标，以推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设为重点方向，提出了“1统筹6协调”等7方面主要工作。

　　“1统筹”强调从全局视角优化为全国提供服务的重大关键基础设施的布局。对于全国骨干网络设施、国际通信设施、面向全国或区域服务的算力设施、人工智能和区块链设施，加强全国顶层统筹规划，从整体效率效益、安全、需求、均衡发展等角度，进行战略性布局、整体性建设。

　　“6协调”强调加强区域均衡普惠发展、跨网络协调联动发展、跨行业融合共享发展、跨部门政策协调，并着力构建绿色低碳发展方式、增强全方位安全保障能力。

　　牟春波认为，要在国家层面，做好优化布局和重点项目推进；在区域层面，解决城乡间、区域间发展不平衡的问题，同时打破区域壁垒，实现区域间信息基础设施一体化建设；在专业领域层面，推动补齐短板弱项，通过政策支持，加快国际通信、卫星互联网等相对滞后领域的发展。

　　“我们将坚持问题导向，会同有关部门加强指导，凝聚合力，推动新型信息基础设施优化整体布局、完善系统功能、改进发展模式，提升新型信息基础设施系统整体发展水平和服务能力，支持经济社会高质量发展。”工业和信息化部有关负责人表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜“拼经济”有底气！带你细看中国经济三季报
　　“前三季度国民经济运行稳中有进，向好因素累积增多。”10月18日，国家统计局公布前三季度国民经济运行情况。…
朱鹤新：聚焦高水平对外开放 着力提升资本项目开放质量
　　人民网北京10月19日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在2024金融街论坛年会上发表主旨演讲时表示，要聚焦高水平对外开放，着力提升资本项目开放的质量。 朱鹤新介绍，具体来看，首先，研究制定外商直接投资（FDI）外汇便利化中期改革方案。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部