本报记者 王 政 刘温馨

新型信息基础设施促进经济社会发展信息流动，是现代化基础设施体系的重要组成部分。今年以来，以5G为代表的新型信息基础设施投资力度加大，截至8月末，我国5G基站总数达404.2万个，占移动基站总数的32.1%。

工业和信息化部等11个部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展相关事项的通知》，对推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设进行了部署。近日，记者就此采访了有关部门和专家。

新型信息基础设施形态不断丰富

工业和信息化部有关负责人介绍，新型信息基础设施主要包括5G网络、光纤宽带网络、移动物联网络、骨干网络、国际通信网络、卫星互联网等网络基础设施，数据中心、通用算力中心、智能计算中心、超算中心等算力基础设施，人工智能基础设施、区块链基础设施、量子信息基础设施等新技术设施。

当前，我国已形成网络、算力和新技术基础设施全面发展的格局。建成全球规模最大、技术领先的5G网络、光纤宽带网络和移动物联网络，算力规模位居全球前列，人工智能、区块链、量子信息等新技术设施蓬勃兴起，融合应用加速向行业渗透，新业态新模式新动能不断涌现。

“随着新一代信息通信技术的演进发展和应用普及，新型信息基础设施的形态会更加丰富多样。”工业和信息化部有关负责人表示，发展新型信息基础设施意义重大，对于加快推进新型工业化、构建现代化产业体系、培育发展新质生产力，助力制造强国、网络强国和数字中国建设，具有重要支撑作用。

新形势新技术带来新要求

党的二十届三中全会《决定》提出，构建新型基础设施规划和标准体系，健全新型基础设施融合利用机制，推进传统基础设施数字化改造，拓宽多元化投融资渠道，健全重大基础设施建设协调机制。

近年来，随着新一代信息通信技术演进发展，新型信息基础设施的功能和类型更加多样，体系结构更加复杂，与传统基础设施的融合趋势更加凸显。在融合过程中难统筹、难融合、不协同、不平衡等发展问题日益突出，同时，新型信息基础设施之间跨区域、跨网络、跨行业层面发展不协调的问题和区域分化现象也逐渐显现，设施的安全和绿色水平仍待进一步提高。

新形势对信息基础设施建设发展提出了新要求。“一方面，通用目的技术的发展，可能形成新的基础设施形态。”中国信息通信研究院产业与规划研究所总工程师牟春波表示，例如人工智能大模型发展到一定程度就属于一类新的基础设施，而大模型的训练和应用，则需要智能计算中心等设施支撑。

另一方面，新技术的应用也带来新要求，促进现有信息基础设施的能力建设、升级，甚至更新换代。“例如智能网联汽车对网络覆盖、连接速率、处理时延等指标提出更高要求，促进5G网络向5G—A演进，同时加快了卫星互联网发展。”牟春波说。

牟春波认为，适时顺应新型信息基础设施的发展趋势，面向各类设施加强协调联动，能够真正实现我国新型信息基础设施高质量发展，为各地数字经济发展提供普惠高效的基础设施支撑，降低新技术使用成本，促进各行业深化数字化转型和智能化升级。

统筹各方力量推动协调发展

如何统筹各方力量推动新型信息基础设施协调发展？

工业和信息化部有关负责人介绍，《通知》结合新型信息基础设施的技术发展趋势和经济社会发展需求，以促进协调发展为目标，以推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设为重点方向，提出了“1统筹6协调”等7方面主要工作。

“1统筹”强调从全局视角优化为全国提供服务的重大关键基础设施的布局。对于全国骨干网络设施、国际通信设施、面向全国或区域服务的算力设施、人工智能和区块链设施，加强全国顶层统筹规划，从整体效率效益、安全、需求、均衡发展等角度，进行战略性布局、整体性建设。

“6协调”强调加强区域均衡普惠发展、跨网络协调联动发展、跨行业融合共享发展、跨部门政策协调，并着力构建绿色低碳发展方式、增强全方位安全保障能力。

牟春波认为，要在国家层面，做好优化布局和重点项目推进；在区域层面，解决城乡间、区域间发展不平衡的问题，同时打破区域壁垒，实现区域间信息基础设施一体化建设；在专业领域层面，推动补齐短板弱项，通过政策支持，加快国际通信、卫星互联网等相对滞后领域的发展。

“我们将坚持问题导向，会同有关部门加强指导，凝聚合力，推动新型信息基础设施优化整体布局、完善系统功能、改进发展模式，提升新型信息基础设施系统整体发展水平和服务能力，支持经济社会高质量发展。”工业和信息化部有关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2024年10月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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