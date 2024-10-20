本报记者 王欣悦 段宗宝

印有“中欧班列”字样的集装箱码放整齐，橙色龙门吊紧张作业，转运货车来回穿梭……在重庆市沙坪坝区团结村中心站，随着汽笛声响起，一列列国际班列缓缓驶出站台。

看着眼前繁忙的景象，很难想象团结村曾是一个以农业为主的小山村，两面靠山、交通不便。

2011年，我国第一列中欧班列“渝新欧”在此始发。随着共建“一带一路”倡议的实施，团结村建成国际物流枢纽园，越来越多的“中国制造”从这里走出国门。

团结村是重庆不断加快对外开放步伐的一个缩影。地处内陆、不沿边、不靠海的重庆，如何走向世界？

向东，借力长江黄金水道出海；向西，通过中欧班列直达欧洲；向南，西部陆海新通道通达东南亚；向北，“渝满俄”班列直达俄罗斯。从“一条线”开始，到“一张网”铺开，内畅外联的通道，支撑重庆构建全方位的开放格局。

坐落于巴南区的重庆公路物流基地，一辆满载着香蕉的西部陆海新通道跨境公路班车驶入。这批货物来自老挝万象，从云南磨憨口岸入境，全程通过公路运输。此前大部分东盟商品进口，走江海联运耗时约1个月。如今，货物通过跨境公路班车运输最快3天就能到达，物流时效大幅提升。

“目前，重庆公路物流基地已形成3向11线24口岸的国际运输体系，与东盟国家30余家境外企业在国际货代、报关报检、仓储配送、海外仓储等方面开展深度合作。”重庆公路物流基地总经理杨敏介绍。

重庆两江新区果园港码头，场桥鳞次栉比，货船川流不息，集卡车往来频繁。

“2023年，我们经果园港进口了汽车零部件等货物2000多标箱。”长安福特汽车有限公司关务运输经理姚娟在重庆港海关报关大厅办完通关放行手续后，抓紧联系开展“沪渝直达快线”订舱。这条快线班轮，可以压缩内河航行时间近30%。

优通关、畅物流。重庆在全国率先使用“离港确认”模式，压缩口岸通关时间1至2天；推动智慧物流监管场景应用，创新搭建内河锚地电子围网，港口货物运转效率提升30%以上。

今年前8个月，重庆经西部陆海新通道3种主要物流组织方式共运输货物16.59万标箱、同比增长53%，货值312.85亿元、同比增长85%。通道已有铁海联运班列、国际铁路联运班列、跨境公路班车3种物流组织方式，目的地从71个国家和地区的166个港口，拓展到124个国家和地区的523个港口。西部陆海新通道，成为一条开放动力澎湃的经贸通道。

贸易日益繁荣，倒逼通道建设不断创新。以往的国际贸易中，海运属于“提单”，而国际铁路则是“运单”，不具备物权凭证功能，难以获得金融机构认可。重庆探索铁海联运“一单制”试点，通过铁路集装箱班列衔接全球海运网络，创造性地建立了一次委托、一次保险、一单到底、一次结算的全程服务模式，为企业开展跨境贸易提供了更多便利。

内陆开放的通道越来越宽，一次次国际合作、一场场国际盛会随之而来：全球知名物流公司马士基集团等方面决定加强同重庆的合作，重庆国际友好城市合作大会、第二届“一带一路”国际技能大赛等国际展会赛事密集登场。

新时代的重庆，担负起“努力在西部地区带头开放、带动开放”的重大使命，奋力打造新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽。

《 人民日报 》（ 2024年10月20日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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