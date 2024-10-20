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山西大同：有机旱作农业助增收

2024年10月20日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：山西大同：有机旱作农业助增收

金秋十月，火红的高粱、金黄的玉米装点着田野。这是山西大同大力发展有机旱作农业，助力农民增收的累累硕果。截至目前，大同市累计发展有机旱作农业示范区190万亩，并探索走出了有机旱作引领、种养加循环、农文康旅融合的有机旱作农业高质量发展新路径。

秋日里，云州区吉家庄乡瓮城口村2000多亩有机旱作农业核心示范区一派繁忙景象，村党支部书记陈纪新介绍：“村里应用了双垄沟播全膜覆盖以及膜下滴灌技术，高粱亩产真不错。今年粮食市场行情好，我们村户均种粮收入都在3万元左右，加上种高粱的收入，有的上五六万元了。”

作为有机旱作农业示范村，经过近3年时间的打造，瓮城口村逐步形成了以种植高粱、谷子为主的有机旱作农业核心区，并探索实行了统一规划、统一技术、统一标准、统一服务、统一销售的“五统一”管理模式，农民收入大幅增加。

令人欣喜的好成绩，正是大同市深耕农业赛道，以绿色、有机、低碳理念为引领，以“特、优”为发展方向，大力发展有机旱作农业，带动全市农业高质量发展及促进农民增收的真实写照。

自2020年起，大同持续打造融合有机社区、有机旱作生产、农产品加工、农事体验、休闲观光于一体的“一带六园区多基地”示范园区，集中推广“全膜双垄沟播+膜下滴灌+水肥一体化”技术模式，共完成81.5万亩，亩增产200斤以上。

目前，大同全市玉米、高粱良种覆盖率达到100%，谷黍良种覆盖率达到90%以上，测土配方和项目区病虫绿色防控覆盖率分别达到92%以上和90%以上。

今年以来，大同以规模化发展促进增产增收，推广形式由点面示范提升为整村、整乡、整县发展，有机旱作农业持续稳产高产。在此基础上，大同还创建了以云州区、阳高县、天镇县为代表的“吨粮田”样板区，培育出天镇酿酒高粱、广灵富硒小米、浑源道地黄芪、阳高优质杏果、左云高寒苦荞等一批特优产业，打造了绿色、低碳、有机、高效农业生产新业态，形成以杂粮为主、优势互补、特色突出、竞相发展的产业格局。

（本报记者 李建斌 杨珏 本报通讯员 马静波 宋佳烨）

(责编：杨曦、陈键)
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