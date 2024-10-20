原标题：长江中下游及两湖水位持续走低

本报北京10月19日电 记者陈晨从水利部获悉，10月以来，长江中下游干流及洞庭湖、鄱阳湖水位持续下降。18日8时，干流汉口、九江、大通及洞庭湖城陵矶、鄱阳湖星子站水位较常年同期偏低3.16至5.31米。

水利部密切关注长江流域枯水态势，加密水情监测，向相关省发布中下游主要控制站水情预报，提醒提早做好取用水困难和长江口咸潮入侵风险应对准备；派出工作组赴湖北荆州等地调研枯水期城乡供水和灌溉用水保障情况；加强与国家电网、南方电网、长江航道局及三峡集团等水库运行管理单位沟通协调，精细调度以三峡水库为核心的长江上游水库群，控制近期三峡水库下泄流量保持在7000立方米每秒左右，既保障当前长江中下游供水、灌溉、航运等用水需求，同时努力增加蓄水，为冬春用水储备水源。

江西省水利厅指导都昌、庐山、湖口等鄱阳湖周边市县制定应急保供水预案，提前采取清淤、开挖引水渠等措施引水、蓄水，落实启用备用水源措施。目前，江西省151处县级水源地和769处农村规模水厂总体供水正常，个别水源地和水厂水量不足，采取打大口井、开挖引水渠、多级提水和清淤等方式补充水源保障供水。湖北省水利厅前期抢抓江河水位满足取水条件的有利时机，利用涵闸泵站抢引抢提外江外河水填湖补库充渠，7月15日以来累计引提水13.35亿立方米，调度鄂北工程向受水区市县供水0.4亿立方米，引江济汉工程累计向汉江中下游、东荆河、长湖调水补水12.29亿立方米，保障了沿线群众生活和作物灌溉用水。湖南省水利厅及时启动洞庭湖北部补水工程向岳阳、益阳、常德等地补水，8月底以来累计补水3亿立方米，保障了230万人生活和393万亩作物灌溉用水。

水利部将继续密切关注流域雨情水情旱情，加强中下游低枯水位预报，及时发布枯水预警，指导长江水利委员会和相关地区科学精准调度水工程，落实疏浚引水、筑坝拦水、打井找水、外河调水、泵站提水等应急措施，保障城乡供水安全。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经