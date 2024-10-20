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国家林草局：推动林下经济高质量发展

2024年10月20日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：国家林草局：推动林下经济高质量发展

近年来，国家林草局深入践行大食物观，以发展经济林和林下经济为主要抓手，加快推动森林食物生产扩面增量提质。

森林食物发展取得阶段性成效

据介绍，我国森林食物发展取得了阶段性成效。生产能力持续增强，产品种类更加丰富，产业富民效果日益显现。

数据显示，目前，全国经济林种植面积7亿亩，林下经济利用林地面积6亿多亩，各类森林食物年产量2亿多吨，人均140公斤，成为继粮食、蔬菜之后的第三大农产品。

森林食物涵盖“米袋子”“油瓶子”“菜篮子”“果盘子”。木本油料供给多元化，茶油年产量80多万吨，此外还有橄榄油、核桃油、牡丹籽油等多种木本食用油。木本粮食供应充足，板栗、枣、柿子、松子、仁用杏等种植面积约1亿亩，产量1400万吨。水果种类繁多，种植面积2亿亩，产量约1.9亿吨。森林特色食品、木本调料、木本饮料等新产品发展方兴未艾。林下种植养殖提供林禽约49亿只，林畜5000余万头，还有林粮、林菌、林果、蜂蜜等大量高品质的绿色食品，极大丰富了老百姓的餐桌。

发展森林食物，既能做大森林“粮库”，又能充实森林“钱库”，是推动“两山”转化、实现乡村振兴的重要举措。全国2800多个县，其中有2400多个县种植经济林，经济林年产值超过2万亿元，林下经济年产值约1万亿元，带动数千万林农增收致富。

下一步，国家林草局将积极践行大食物观，“三绿”并举、“四库”联动，加快推动经济林和林下经济产业高质量发展，进一步提高森林食物供给能力。着力推广良种良艺良法，提高单位面积产量；着力推进基地建设，提升经营效益；着力完善支持政策，加大资金投入；着力强化科技支撑，推动产业升级。

林下经济产业惠民效益显现

以林下种植、林下养殖、采集加工、森林景观利用等内容为主的林下经济，提供了丰富多样的森林食品，是山区林区重要的绿色富民产业。

如何支持林下经济发展，助力农民增收？

国家林草局改革发展司司长王俊中表示，国家林草局立足不同发展阶段，从各地自然条件、资源禀赋、产业基础等林情地情出发，科学规划林下经济的区域布局、重点领域和经营模式。各地党委、政府持续加大扶持力度，20多个省（区、市）出台了专门的指导性文件和扶持政策，设立林下经济专项扶持资金。此外，鼓励各地先行先试，在林地经营、资源利用、林权融资等方面大胆探索。

在福建省南平市，林下空间流转机制实现林下空间可确权发证、抵押融资。浙江省衢州市探索“土地共用、生产共管、效益共享”的林下经济发展模式，推动林区共同富裕。王俊中表示，这些好经验、好做法为林下经济发展添动力、增活力，推动山区林区“含绿量”“含金量”同步提升。

经过不懈努力，我国林下经济产业发展取得了阶段性成效，规模逐步扩大，辐射带动作用明显，惠民效益显现。

数据显示，目前，全国林下经济各类经营主体95万个，年产值从2013年的4575亿元增加到2023年的1万亿元。2013年以来，共认定649家国家林下经济示范基地，有关省创建省级林下经济示范基地2000多个。全国从业人数达3400万人，发展林下经济年人均增收1万多元。

深挖优势打造强林富民产业

云南省是世界深纹核桃的分布中心，全省85%的区域都有核桃种植。截至2023年，核桃面积4300万亩，干果产量198万吨、综合产值588亿元，惠及2000多万农村人口，种植面积、产量、产值均居全国第一。

云南省林业和草原局副局长丁鲲介绍，为推动核桃产业高质量发展，云南各地通过品种改良、疏密降冠、水肥一体等措施，争取平均亩产达120公斤以上、优果率达90%以上。同时，建成400余条初加工机械一体化生产线，支持国家级核桃产业园区建设，培育龙头企业67户，建成6个核桃交易中心。

林下参是指人工播种后自然生长在深山密林中的人参，吉林省林下参种植有450多年历史。吉林省积极倡导各类经营主体充分利用宜参林地，采用仿野生栽培模式种植林下参。目前，林下参种植总面积已达到116.5万亩，年产量781.8吨，产值接近100亿元。

吉林省林业和草原局副局长李东友表示，目前，吉林省正围绕林下宜参林地管理、优良种子培育、人参产品研发、质量品牌打造、人参文化宣传等环节，把长白山林下参产业打造成强林富民的优势产业，真正实现生态美、产业兴、百姓富。

广西是南方重要集体林区、重要生态屏障，林下空间充裕、资源丰富、生态良好，适合发展林下经济。广西壮族自治区林业局副局长黄政康介绍，近年来，广西依托建设现代林业产业示范区，全面提升“林下种、林中养、林上采、林间游”立体复合经营效益。截至2023年底，广西林下经济产值超过1300亿元，惠及林农近1200万人。

新疆红枣品质优良，面积和产量均居全国首位。目前新疆林果总面积达2100万亩，总产量1400万吨，其中红枣是林果产业链建设的12个主栽树种之一。新疆维吾尔自治区林业和草原局总经济师蔡立新表示，近年来，新疆围绕标准化生产、市场化营销、产加销一体化发展，积极打造红枣全产业链，努力稳定红枣市场价格，切实增加农民收入。

江西是全国油茶主要产区。截至2023年，江西油茶资源规模、产量、产值均居全国前列。江西省林业局副局长杨皓介绍，江西规划建设油茶产业园、油茶果仓储交易中心、油茶服务中心、高产油茶示范基地等重点项目670个。同时，新建良种采穗圃18处，培育良种育苗基地83家，年供良种1.1亿株，确保全省油茶良种使用率达100%。

（本报记者 姚亚奇）

(责编：杨曦、陈键)
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