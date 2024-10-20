原标题：重庆潼南：科技专家团队助力柠檬产业发展

深秋时节，重庆市潼南区32万亩柠檬基地，金灿灿的果实挂满枝头。一批柠檬专家每天都在基地间穿行，指导果农抢抓农时采收鲜果。

“精准掌握采摘时机，不仅可以保证鲜果品质，还能减少养分浪费，让植株为来年的开花结果做好准备。”在柏梓镇哑河村柠檬基地里，潼南柠檬专家、西南大学植物保护学院教授牛金志带着在柠檬科技小院见习的几名研究生，一边指导果农采摘鲜果，一边嘱咐他们根据气候条件为果树补充养分。

重庆潼南柠檬科技小院成立于2022年，旨在解决制约柠檬产业发展的瓶颈问题，现有科技骨干5名、常驻研究生7名。小院的专家团队聚焦柠檬重大病虫害成灾机制及绿色防控技术，研发推广的智能监测技术和精准用药产品已获得省部级奖项。

“我们坚持依靠潼南柠檬专家打造潼南柠檬‘第一品牌’。”潼南区委组织部负责人介绍，潼南已集聚了全国唯一柑橘类精深加工重点实验室、单杨院士创新团队潼南食品工作室、南昌大学重庆研究院等高端科创平台12个，引育柠檬加工企业32家。近年来，专家团队围绕潼南柠檬产业开展技术攻关，已研发柠檬精深加工技术400余项，获国家发明专利30余项，还成功突破了果胶分子改性等国外技术垄断，在潼南投用了世界首条柠檬六分离果胶生产线。

在国家高新技术企业重庆檬泰生物科技有限公司的实验室内，柠檬专家刘雁成正带领团队研发柠檬果胶的深度提取利用技术。该专家团队首创的干湿法并线提取工艺，掌握了从鲜皮中提取果胶的技术，从而破解了柠檬干皮和湿皮不能在同一条生产线提取果胶的瓶颈，实现了对长期由国外垄断的干式果胶提取法的“弯道超车”。

刘雁成介绍，专家团队围绕柠檬产业的联合攻关，已帮助潼南柠檬企业实现了对柠檬鲜果全生命周期的提取和全成分“洁净化”精深加工。“现在从一颗柠檬中能提取加工出几十种高附加值产品，柠檬产业的综合产值提高了10倍以上。”刘雁成说。

（本报记者 张国圣 黄汉鑫 本报通讯员 马艾）

(责编：杨曦、陈键)

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