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嫦娥六号月球样品首次向全球展出

2024年10月20日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：嫦娥六号月球样品首次向全球展出

本报北京10月19日电 记者张晓华从国家航天局获悉，10月14日至18日，第75届国际宇航大会在意大利米兰召开，中国探月工程嫦娥六号任务取得的重大成果成为全场瞩目的焦点。这是嫦娥六号从月球背面采样返回的月壤样品首次向全球展出，吸引了众多国家的航天机构和国际组织负责人以及与会代表参观。这一珍贵样品的亮相不仅展示了中国在航天领域的科技进步，也为全球航天科学家提供了新的研究前景。

“嫦娥五号月球样品第二批国际申请即将开始，欢迎全世界科学家开展联合科学研究。”国家航天局总工程师李国平介绍了中国未来月球与深空探测任务规划，倡议各方广泛参与国际月球科研站合作。他表示，国家航天局始终坚持“平等互利、包容开放、合作共赢”的原则，开放合作大门，为空间探测可持续发展、在外空领域推动构建人类命运共同体贡献中国智慧和力量。探月与航天工程中心主任关锋向大会介绍了嫦娥六号任务过程和月球背面样品的最新研究进展，表示嫦娥六号月球样品的科学研究将全面展开，争取早出成果、快出成果，拓展人类对月球的认知。

据了解，本届大会以“负责任的太空可持续发展”为主题，展示了最新的航天技术和成果，围绕月球和火星可持续探索、地球气候变化的太空观测、私营企业在太空事业中的作用以及人工智能应用等议题展开了深入探讨。

(责编：杨曦、陈键)
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