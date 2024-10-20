刘世昕

原标题：2024金融街论坛年会释放稳经济信号

在10月18日举行的2024金融街论坛年会开幕式上，人民银行行长潘功胜、国家金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清齐聚一堂，进一步解读近期的一揽子增量政策、宣布最新政策工具，主旨均与年会的主题相呼应：“信心和信任”。

金融监管部门悉数亮相并重磅发声已经成为历届金融街论坛年会的特色，外界也评价说，这个论坛释放的信号是未来一段时期内中国金融的风向标。

潘功胜首先提到，按照中央部署，近期中国人民银行已推动降准降息、四项房地产金融政策、两项支持资本市场稳定发展政策工具落地，较好提振市场信心。

他进一步解释说，房地产金融政策中，存量房贷利率调整是中央决定的一项重要惠民生政策，惠及5000万户家庭，每年减少家庭的利息支出约1500亿元。

在最新的政策工具方面，潘功胜说，近期，人民银行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，推进证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项新工具落地，支持资本市场稳定发展。

10月18日一早，人民银行官网也发布了这两项工具的最新信息：中国人民银行即日起正式启动证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作，开始接受金融机构申请；一行一会一局联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，引导金融机构向上市公司和主要股东提供贷款，贷款资金坚持“专款专用，封闭运行”，分别支持其回购和增持上市公司股票，推动上市公司积极运用回购、股东增持等工具进行市值管理。

据人民银行官方信息，通过SFISF这项工具获取的资金只能投向资本市场，用于股票、股票ETF的投资和做市。目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元。对股票回购增持再贷款政策，潘功胜解释说，提供股票回购、增持再贷款有特定指向性，信贷资金不能违规进入股市是底线。再贷款首期总额度3000亿元，年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。

潘功胜强调，这两项工具是完全基于市场化原则设计的，在国际上也有成功的实践。“这两项工具体现了中央银行维护金融稳定职能的拓展和新的探索。”他说，未来将与证监会合作，在实践中逐步完善，探索常态化的制度安排。

李云泽说，金融监管总局将引导金融机构持续加大金融供给、不断优化资源配置，加快畅通资金循环，全力支持经济回升向好。更好发挥银行主力军作用，着力优化信贷管理模式，加强信贷能力建设，健全激励约束机制，落实尽职免责要求，做到“善贷”“愿贷”“敢贷”。

“要打好保交房攻坚战，助推房地产市场止跌回稳。”李云泽说，要加快城市房地产融资协调机制扩围增效，切实做到“应进尽进”“应贷尽贷”“能早尽早”。推动银行机构用好用足政策性和商业性金融工具，促进盘活存量闲置土地、消化商品房库存。

“资本市场在金融运行中牵一发而动全身。”吴清说，要加快落实中长期资金入市指导意见，构建支持“长钱长投”的政策体系，股票回购增持再贷款政策工具的落地都将为A股市场引入增量资金。此外，他还表示，抓住提高上市公司质量这个“牛鼻子”，引导和督促上市公司完善公司治理，进一步提高透明度，加大分红、回购力度，落实市值管理责任，不断提升投资价值，为投资者创造长期回报。

对市场比较关注股东减持问题，吴清说，上市公司并没有出现“扎堆减持”和大量违规减持现象。针对个别公司违规减持问题，证监会和交易所都立刻采取了措施，进行了严肃处理。

吴清说，证监会正研究制定进一步全面深化资本市场改革实施方案。同时，要进一步塑造良好市场生态。落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，严惩财务造假、欺诈发行、操纵市场、违规减持等行为。吴清表示，我国将进一步增强政策的稳定性、透明度和可预期性，努力让各类资金“愿意来、留得住、发展得好”。

(责编：杨曦、陈键)

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