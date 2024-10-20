何畏

原标题：大力弘扬探月精神 加快建设航天强国

建设航天强国、科技强国是一个宏伟而长远的目标，需要一代代青年人继承理想、接续奋斗。青年航天科技人才的培养，需要社会各界的通力合作和个人的不懈努力。要深化校企之间的合作交流，发挥科技引领作用，通过发布创新项目、开放实习岗位等方式，让青年参与国家重大航天工程的研发，激发青年崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情。

——————————

自2004年开始实施中国探月工程以来，在我们党的坚强领导和全国人民的大力支持下，探月工程聚焦关键核心技术领域持续攻关，取得了丰硕成果，实现了六战六捷。嫦娥六号完成人类历史上首次月球背面采样返回，是我国建设航天强国、科技强国取得的又一次标志性成果，为我国航天事业发展、为人类探索宇宙空间作出了重大贡献。

9月23日，习近平总书记接见了探月工程嫦娥六号任务参研参试人员代表并发表重要讲话，强调要在全社会大力弘扬追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的探月精神，进一步增强全体中华儿女的民族自信心和自豪感，凝聚起以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的磅礴力量。习近平总书记的重要讲话为新时代新征程航天强国建设指明了方向，给包括青年航天科技工作者在内的广大科技工作者提出了新的要求，我们要深刻领悟习近平总书记的殷殷嘱托，大力弘扬探月精神等航天精神，为加快建设航天强国、科技强国贡献力量。

从“蓝图绘梦”到“奋斗圆梦”

新中国成立75年来，在中国共产党领导下，我国一代代航天科技工作者坚持自力更生、自主创新，推动航天事业从无到有、从弱到强、从“蓝图绘梦”到“奋斗圆梦”，走过了一段波澜壮阔的历史征程，实现了中国航天的历史性、高质量、跨越式发展。“神舟”飞天、“嫦娥”揽月、“祝融”探火、“羲和”逐日、“北斗”组网，航天科技工作者用自己的辛勤和汗水、智慧和力量，把中华民族的古老神话变为现实，极大增强了中华民族的自信心和自豪感，有力推动了航天强国、科技强国建设迈出坚实步伐。

曾经，“蓝图绘梦”是对浩瀚宇宙的憧憬与畅想。在这张蓝图中，有载人航天的伟大梦想，有月球探测的壮丽目标，有星际航行的遥远期许。

如今，“奋斗圆梦”是脚踏实地的拼搏与奉献。新一代航天人接过前辈的火炬，以顽强的意志和不懈的努力，将蓝图一步步变为现实。特别是嫦娥六号研发团队，其主力军是一群平均年龄30多岁的青年科技工作者，他们刻苦钻研、勇毅前行，用汗水和心血浇灌出中国航天之花，让它在世界的舞台上绽放出绚丽的光彩。

中国航天从“蓝图绘梦”到“奋斗圆梦”，不仅见证了中华民族的崛起与腾飞，也激励着每一个中国人为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

探月精神展现了中华民族的精神品格

我国实施探月工程，圆的就是中华民族自强不息的飞天揽月之梦。20年来，探月工程坚持自主创新、协同创新、开放创新，走出了一条高质量、高效益的月球探测之路，同时也孕育出“追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢”的探月精神，生动展现了中华民族的精神品格。

追逐梦想，是实现民族复兴伟业的力量源泉。伟大事业始于梦想。月球探测的每一次大胆设想、每一次成功实施，都是我们追逐梦想道路上的勇敢实践，都是人类认识和改造世界能力的充分展示。实现中华民族伟大复兴是中华民族近代以来最伟大的梦想，在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的征途上，每一个行业、每一个人都要心怀梦想、奋勇拼搏，一步一个脚印，一棒接着一棒，在奋力奔跑和接续奋斗中追逐梦想、成就梦想。

勇于探索，是支撑人类创新发展的不竭动力。伟大事业基于探索。人类历史上的每一轮科技革命都源自勇攀高峰的探索精神。科学技术从来没有像今天这样剧烈地影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉，如果没有探索精神，那就没有创新能力，就没有科学技术的进步，也就不会驱动产业的变革，人类对美好生活的向往也就沦为空谈。探月工程的一次次成功，正是中华民族开拓进取、勇于探索的真实写照。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，我们正处于新质生产力逐步孕育和形成的战略机遇期，要牢牢把握科技革命驱动产业革命的历史规律和时代特点，勇于探索科学道路、不断实现创新发展。

协同攻坚，是新型举国体制优势的重要体现。伟大事业成于团结。集体主义精神让我们无论遇到什么艰难困苦、惊涛骇浪都能团结一心、共同渡过。探月工程也是如此，我们汇聚了全国两千多家单位、数万名科技工作者直接或间接参与这项重大工程，从设计到生产、从研制到试验、从发射实施到飞行控制，所涉技术的每一次突破、工程的每一次跨越，都是全国大力协同、密切配合、攻坚克难的结果，充分体现了新型举国体制的制度优势。在跨领域、跨学科协同作战越来越多的今天，我们更要发挥新型举国体制优势，汇聚集体的智慧和力量，实现共同的目标和梦想。

合作共赢，是和平利用宇宙空间的中国道路。伟大事业在于共享。中华民族是一个和平友好、懂得分享的民族。外层空间是人类的共同疆域，空间探索是人类的共同事业，浩瀚宇宙是人类的共同梦想。中国探月工程始终秉持平等互利、和平利用、合作共赢的原则，主动开放部分资源，帮助搭载了多个国家的科学仪器设备，并将获得的宝贵原始探测数据向全世界开放，这充分体现了大国担当和大国胸怀，得到了国际社会的充分肯定和广泛赞誉，走出了一条和平利用太空的中国道路。我们要继续敞开胸怀，开展多种形式的航天国际交流合作，同各国分享发展成果、完善外空治理，让航天科技成果更好造福人类。

建设航天强国、科技强国需要广大青年接续奋斗

广大青年是党和国家事业发展的生力军、后备军，是中华民族伟大复兴最可信赖、最可依靠的力量和希望。在习近平总书记接见的嫦娥六号任务参研参试人员代表中，有德高望重的科技大家，有技艺精湛的技能大师，还有一批朝气蓬勃的青年骨干。这些年轻的科技工作者，是我们的底气所在、力量所在、希望所在，建设航天强国、科技强国是一个宏伟而长远的目标，需要一代代青年继承理想、接续奋斗。青年航天科技人才的培养，需要社会各界的通力合作和个人的不懈努力。其中，企业、高校和个人都要发挥积极作用。

航天企业要站在航天事业后继有人的战略高度，发挥好平台育人作用，为青年提供施展才华、锻炼能力的平台。要深化校企之间的合作交流，发挥科技引领作用，通过发布创新项目、开放实习岗位等方式，让青年参与国家重大航天工程的研发，激发青年崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情。要加强探月精神等航天精神的宣扬力度，通过科学大家讲科普、大国工匠进高校等模式，与青年面对面讲述航天重大工程背后的故事，弘扬探月精神等航天精神并宣传航天文化，培养青年对宇宙探索、科技创新的浓厚兴趣。

高校要站在党和国家事业发展的政治高度，发挥好思想育人作用，为包括青年航天科技人才在内的青年人营造成长成才的学习生活环境。要深化教育改革，推进素质教育，创新教育方法，提高人才培养质量，营造创新氛围，形成有利于创新型人才成长的育人环境。要加强爱国主义教育，将弘扬探月精神等航天精神纳入思想政治理论课程，与民族精神、时代精神同向发力，教育和引导青年学习优秀科技工作者的精神品格，为强国建设、民族复兴伟业培养高素质创新型人才。

广大青年要站在强国建设、民族复兴的历史全局，发挥青年的创新思维、批判精神和“初生牛犊不怕虎”的勇气，为我国科技人才队伍注入新的活力。要坚定理想信念，树立远大抱负，始终把国家和人民放在心上，增强责任感和使命感，勇于创新、报效祖国，把个人理想和国家命运紧密相连。要学好专业本领，发挥青年能够迅速学习掌握新知识、新技能的优势，通过不断学习和实践，提升专业能力和适应能力，为航天事业、科技事业的进步充实知识储备，为党和国家事业发展贡献青春力量。

（作者系南京航空航天大学马克思主义学院党委书记、教授）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经