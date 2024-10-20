人民网北京10月20日电 （焦磊）国家统计局日前发布宏观经济数据，工业成为今年经济运行中的一个亮点。前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。其中，装备制造业增加值同比增长7.5%，高技术制造业增加值增长9.1%，增速分别快于全部规模以上工业1.7和3.3个百分点。

“工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。”国家统计局副局长盛来运在国新办举行新闻发布会上表示，工业增速比GDP增速高1个百分点，对前三季度经济稳定增长发挥了重要支撑作用，贡献率接近4成。

我国工业基础扎实，是联合国公布的500多个工业门类中唯一一个齐全的、所有门类都有的国家，产业配套能力比较强、韧性比较大、回旋余地比较大。

“尽管我国工业遇到了来自外部的冲击和内部结构调整的压力，但是工业仍然显示了较强的竞争能力。”盛来运说，今年工业表现比较好跟出口的支撑也有关系。今年前三季度，工业出口交货值增长4.1%，全口径货物出口增长6.2%，这些出口产品既显示了我国的加工能力，也体现了出口对工业发展发挥了重要支撑作用。

党的十八大以来，我国加力推进工业结构调整和转型升级，推动工业领域新质生产力发展，呈现向高端化、智能化、绿色化转型态势，相关领域的产业投资和发展为工业新动能增长注入新动力。

中泰国际首席经济学家李迅雷分析，结构方面，高技术行业成为经济重要动能，产出和投资速度均明显高于制造业整体。前三季度，高技术制造业增加值增长9.1%，增速快于制造业3.1个百分点。高技术制造业投资同比增长9.4%，高于制造业整体0.2个百分点。

同时，市场预期在积极的边际改善。数据显示，9月份PMI数据为49.8%，比8月份提升0.7个百分点。其中，生产指数是51.2%，提升1.4个百分点。此外，国家统计局对10万家大型企业进行的经营调查显示，预期四季度经营状况乐观的规模以上工业企业占比环比提升1.3个百分点，同比提升0.9个百分点。

“两新”政策对消费产生了积极作用，对投资也产生了积极的示范性作用。前三季度，设备工具购置投资同比增长16.4%，比全部投资快13个百分点，拉动全部投资增长2.1个百分点，贡献率超过60%。

“前三季度新能源汽车产量同比增长33.8%，相关的一些制造业，比如金属冶炼设备、数控锻压设备等产品产量都保持两位数增长。这些政策效应在持续释放。”盛来运表示。

值得一提的是，三季度工业产能利用率为75.1%，略高于二季度的74.9%。广发证券首席经济学家郭磊分析，分行业来看，电气机械行业产能利用率连续第二个季度好转，显示随着政策引导，新能源的供求结构有初步改善迹象；计算机通信电子行业受益于出口年度景气度较好，产能利用率高于整体且环比上行较快。

针对下一个阶段，盛来运表示，虽然当前工业发展也面临一些压力，但从大的趋势来看，工业还会继续保持稳定发展势头。新动力、经济转型这些内生的动力还会增强，尤其是四季度随着一揽子政策落地落实，中国工业经济会继续保持稳定发展的态势，质量和效益都会得到提升。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经