人民网北京10月20日电 （焦磊）国家统计局日前发布数据，前三季度，社会消费品零售总额353564亿元，同比增长3.3%。9月份，社会消费品零售总额同比增长3.2%，比上月加快1.1个百分点；环比增长0.39%。

多位专家分析认为，接连出台的促消费政策有效释放了内需潜力，产生了积极的推动作用。

数据显示，9月份，汽车、家电等商品销售向好，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类商品零售额分别增长20.5%、12.3%、10.0%；汽车类、家具类商品零售额均增长0.4%，增速由负转正。前三季度，服务零售额同比增长6.7%。

在分析9月消费表现时，中金公司首席经济学家、中金研究院院长彭文生认为，以旧换新政策有效提振了9月社零总额增速。汽车类零售额增速结束了连续6个月的负增长，从-7.3%升至0.4%；家用电器和音像器材类零售额增速也从3.4%跳升至20.5%。

商务部数据显示，截至10月16日24时，全国汽车报废更新补贴申请量已超过142万份；截至10月15日，全国家电以旧换新申请和购买人数分别突破2000万和1000万人，带动销售690.9亿元。

“我们估算汽车和家电分别贡献了9月社零增速改善0.8和0.5个百分点，这主要受消费品以旧换新政策的提振。”彭文生预计，以旧换新政策在四季度可能对社零总额形成更有力的支撑。

中泰国际首席经济学家李迅雷表示，消费领域，9月改善较为明显的是商品零售，从结构方面看，或受“两新”政策拉动。

“结构上看，表现亮眼的商品多为大规模设备更新和消费品以旧换新政策支持范围。”李迅雷分析，“两新”政策覆盖家具家电、电子产品以及汽车等领域。自8月底以来，“两新”政策推进加速，对相关领域消费和投资已经产生影响。相较于8月，仅家电和汽车两项，就贡献了9月限额以上商品零售增速改善的103%。

今年7月，有关部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，并统筹安排3000亿元左右超长期特别国债支持“两新”政策的落实，各地也加快出台相关细则，对9月份消费产生了积极的推动作用。

数据显示，9月CPI同比上涨0.4%，环比持平。这一数据表明，在国际大宗商品价格波动和国内有效需求不足等多重因素的影响下，消费市场总体保持稳定。

9月全社会用电量同比增长8.5%、生产资料价格多数上涨、“十一”黄金周国内出游花费增长6.3%……多项亮点数据出现企稳回升的积极变化，有效提振了市场消费信心。

“9月份经济运行出现积极变化，这增强了我们发展的信心。一批增量政策加快推出落地，这极大增强了市场主体的信心。只要有信心了，企业就愿意去投资，消费者就愿意去消费。”国家统计局副局长盛来运在国新办新闻发布会上表示。

对于四季度消费方面，粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，存量房贷利率下降，居民消费能力和意愿增强。此外，消费品以旧换新政策可以节省居民购物支出、刺激增量需求。对于本就有购买需求的居民，政府补贴节省了购物支出，节约资金可用于其他消费；而对于原先没有购买需求的居民，政府补贴降低了商品价格，会刺激部分潜在需求，增加商品零售。叠加“金九银十”“双十一”等重要消费节点以及平台和企业让利，10月和11月社零消费同比或继续回升。

(责编：杨曦、吕骞)

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