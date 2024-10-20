焦磊

根据国家统计局数据，初步核算，今年前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。前三季度，国民经济运行总体平稳、稳中有进，9月份，主要经济指标出现积极变化，推动经济向上向好的积极因素在累积增多。

“9月份国民经济出现积极变化，多数指标边际改善，经济运行呈现出筑底企稳态势。在一系列政策效应的作用下，尤其是在9月下旬中央政治局重要会议召开以后，一揽子增量政策加快推出，这些政策极大地增强了市场信心，改善了预期，增强了市场活力。”国家统计局副局长盛来运在日前举办的国新办新闻发布会上表示，从9月份的主要指标数据来看，经济运行出现积极的变化。

在生产指标上，工业生产和服务业生产均表现出边际改善。规模以上工业增加值9月份同比增长5.4%，比8月份回升0.9个百分点。服务业生产指数增长5.1%，比8月份提升0.5个百分点；从需求来看，社会消费品零售总额9月份增长3.2%，比8月份提升1.1个百分点。1-9月份，固定资产投资同比增长3.4%，跟1-8月份持平。

此外，市场预期方面也在积极的边际改善。9月PMI指数为49.8%，比8月份提升0.7个百分点。其中，生产指数是51.2%，提升1.4个百分点。

“9月单月内需数据出现较普遍的初步改善特征，可能和最后一周政策密集落地的影响有关。”广发证券首席经济学家郭磊分析，六大口径中，工业、服务业、社零、投资、地产销售均不同程度好于8月。9月最后一周稳增长政策密集出台，预期效应带来月底数据好转，特别是地产销售和工业价格的变化带来生产和补库增加。

中金公司首席经济学家、中金研究院院长彭文生也表示，近期货币、资本市场、房地产等政策加力，市场反映积极。同时，逆周期的财政政策落实和加码是关键。

当前，国内经济正处在结构调整转型的关键阶段，及时加强宏观调控是应对经济运行势必出现新情况、新问题的重要支撑。

“经济动能方面，今年外需强于内需、生产强于需求的特征明显，但三季度开始发生了一些变化。”中泰国际首席经济学家李迅雷分析，前三季度，工业与服务业产出增长较快。内外需中，外需表现好于内需。1至9月，出口累计同比增长4.3%，社零累计同比增长3.3%。三季度开始，外需开始转弱，而消费呈现回暖迹象。9月社零同比3.3%，增速高于过去3个月。

单月来看，9月内需动能进一步好转，尤其是财政在投资和消费领域的发力较为明显。李迅雷认为，内需动能中，9月投资与消费均有明显改善。9月固定资产投资同比增长3.4%，增速较上月提升1.2个百分点；社会消费品零售总额同比增长3.2%，增速较上月提升1.1个百分点。两者增速均是三季度单月最高值。

今年的政府工作报告指出，经济增长预期目标为5%左右。多位专家认为，加力提效实施存量政策和一揽子增量政策，经济回升向好趋势有望持续巩固，确保全年经济发展预期目标的实现。

中证金融研究院首席经济学家潘宏胜表示，从内容看，这次的“组合拳”是前期存量政策的延续延伸，但着力点、系统性、针对性和力度上有着鲜明特点。

“这次的政策不是单打，而是瞄准当前社会和市场普遍关注的有效需求不足、债务压力等，出台了扩内需、化债、稳楼市、提振股市等系列务实举措。”潘宏胜说，同时，“组合拳”还加大了逆周期调节力度，增强了宏观政策取向的一致性。

盛来运在发布会上表示，政策的合力会增强经济回升的动力。一系列政策无论是对投资、对消费、对产业的发展，都会产生积极的效应。政策还有很大的空间，而且已出台政策的含金量也非常高，这些政策各地正在抓紧落实，使之尽快转成实物工作量，将会极大增强经济发展的动力。

“我们综合判断，四季度经济会延续9月份已经出现的企稳回升态势。我们对完成全年目标充满信心。”盛来运说。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经