人民网北京10月19日电 （记者许维娜）随着经济的发展和社会的进步，人们对风险保障的需求日益增长，保险行业作为风险转移和经济补偿的重要手段，在现代经济体系中扮演着至关重要的角色。

人才是行业发展的核心竞争力，优秀的保险人才能够更好地理解市场需求，开发出符合消费者期望的保险产品；能够熟练运用先进技术，推动行业的数字化转型；能够提供专业的服务，增强消费者对保险行业的信任。保险行业的持续健康发展离不开一支高素质、专业化的人才队伍。

近日，由CMF与保险赢家联合举办的《芯生代.领航者》中国保险赢家小趋势论坛（济南站）在济南召开，来自多家保险公司与中介机构的业界人士出席论坛。

论坛现场。主办方供图

论坛发起人、《保险赢家》杂志社社长王晓芳表示，中国寿险营销经过了三十年的发展，一代又一代保险新生力量的破土而出，才有行业的欣欣向荣，蒸蒸日上。

挖掘新一代，培育新一代，引领新一代，聚焦新一代。开幕式上，专门针对85后保险从业者的《芯生代.领航者俱乐部》成立。据了解，芯生代领航者俱乐部只吸纳85后会员，关注他们的作业模式，增员模式，发展模式。这标志着新生代领航者孵化加速器的正式诞生，也是新生代崛起的信号与引擎。

论坛期间，多位保险领域的业界人士带来了分享。有从思维角度明确优增优育和组织发展方向的内容，拓展了思路；有从专业角度剖析健康险创新销售秘籍与客户异议处理方法；有从经营角度深度解读微信朋友圈潜力价值及经营方式方法；有从拓展角度诠释家办模式功能效率及高客开发路径方法；有从应用角度深度解析保险人线上化生存路径；还有从价值角度详尽分析理财险销售经验。

论坛发起人之一、CMF大会执行秘书长林海川表示，将聚焦先进的生产力和生产方式，整合优秀的讲师，萃取成功的方法，传承实战的经验，为在当打之年的新一代保险人赋能加油。

业内人士认为，行业要聚焦保险人才建设，加速新生代保险人成长的进程，为寿险业提升新质生产力，加快高质量发展，起到积极地推动作用。

(责编：杨曦、吕骞)

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