人民网北京10月20日电 （记者杨曦）据证监会消息，为深入贯彻落实党的二十届三中全会、9月26日中央政治局会议精神，近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会，与专家学者、财经媒体负责人代表深入交流，充分听取意见建议。

座谈中，大家一致认为，9月26日中央政治局会议召开以来，一揽子有针对性的增量政策接续发力，释放了加力推动经济持续回升向好的积极信号，有效提振了资本市场投资者信心和活跃度，股市活力的提升也将促进“金融活、经济活”正反馈效应的释放。大家认为，要珍惜、呵护当前良好势头，通过进一步全面深化资本市场改革激发市场活力，以改革实绩实效进一步稳预期、强信心。同时，与会代表就资本市场下一步全面深化改革提出了具体建议，包括进一步增强资本市场制度包容性、适配性和精准性，打通制度执行“最后一公里”，推动更多优质科技企业发行上市、并购重组等案例落地；统筹推动融资端和投资端改革，逐步实现IPO常态化，积极培育耐心资本，大力引导中长期资金入市；综合施策提振资本市场，坚持在法治轨道上深化改革，进一步完善资本市场基础制度，改进和优化预期管理，加强投资者教育和服务，引导理性投资、价值投资、长期投资；等等。

吴清强调，当今世界正经历百年未有之大变局，我国正处在迈向中国式现代化的关键时期，资本市场也正处于向高质量发展转变的关键阶段。希望专家学者、财经媒体积极践行政治性、人民性和专业性要求，主动宣传好党的二十届三中全会精神，解读好中央政治局会议精神和一揽子政策举措，客观理性讲好中国经济和中国资本市场故事，传递信心和正能量。欢迎专家学者、媒体记者及时向证监会反映市场呼声、建言献策、开展监督，共同推进资本市场进一步全面深化改革，实现高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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