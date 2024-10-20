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淡季不淡旅游市场尽显活跃 银发人群成出游主力

2024年10月20日16:28 | 来源：央视网
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秋高气爽，正好出游。记者从多家在线旅游预订平台了解到，国庆节之后，机票价格出现大幅下降，部分航线甚至跌至1折左右，不少旅游线路机票价格低于高铁票价。

据了解，10月14日—24日国内机票平均支付价格较“十一”期间降低四成以上，甚至低于上半年的淡季价格，达到全年低点。

北京飞往泉州、兰州、西宁、西安、昆明，广州飞往青岛、济南、三亚、南宁，机票价格在300元以下。上海飞往揭阳、郑州、长沙、哈尔滨、重庆，机票价格在200元以下。

从成都、重庆、杭州、武汉、长沙等新一线城市出发，均有价格在300元以内的机票在售，价格低于高铁票价。

此外，国际机票均价也有一定幅度的回调，尤其是飞往日本、韩国、泰国、越南、新加坡等目的地的航班机票折扣幅度较大。除机票价格跳水外，自10月5日(出票日期)起下调的国内航线燃油附加费，也进一步降低了节后旅客的出行成本。

酒店方面，国内主要城市的酒店均价在长假过后也下降了两成多。尤以热门旅游城市的民宿、度假酒店等降价幅度相对较大，出游性价比较高。

出行性价比高 错峰游迎来“窗口期”

机票酒店价格的大幅下降，错峰游迎来最佳“窗口期”。这也吸引了时间更加自由的中老年人群体开启了错峰出游。

随着各地陆续入秋，错峰游迎来最佳“窗口期”。下午4时左右，南京禄口国际机场现场人头攒动，客流量仍保持在一定的高位。其中，有不少是错峰出行的中老年人游客。

预订数据显示，国庆假期后，银发人群工作日出游占比最高，约占64%，明显高于其他年龄段人群。中老年旅客机票预订量明显增长，55岁以上的旅客占比在10%左右。旅行社中老年团的发团量也大幅增加。

淡季出游主力军 银发族旅游消费需求增长

从在线旅游平台目前的预订数据来看，55—65岁的旅客是出游的绝对主力，不仅游玩时间变得更长、出行距离远，消费能力也在增长。

从客源地看，银发人群主要来源于北、上、广深等一线城市，以及成都、杭州、重庆、西安、南京、天津等新一线城市，两者累计占比超过一半。

从出行方式看，跟以前选择低价团的形式相比，2024年自由行、定制小团成为了更多老年旅客的选择。

从目的地酒店预订来看，四川省内阿坝、甘孜、乐山、绵阳预订量都有明显增长，特别是九寨沟开通高铁后老年旅客出行更方便了。

由于淡季酒店价格较低，中老年游客高档、豪华型酒店预订量同比增长六成以上。整体来看，中老年旅客的出游体验正在升级。

2024“冬游西藏”启动 推出促消费优惠政策

10月18日，西藏自治区文化和旅游厅发布了2024年“冬游西藏”优惠和文化旅游促消费政策措施，推出一系列旅游优惠政策，活动将持续到2025年3月15日。

“冬游西藏”活动期间，西藏采用抽奖形式，在线上投放1万张国内旅游进藏“买一赠一”免费机票奖励。

同时，在线上投放1万张国内旅游免费进藏火车票奖励，并赠送优质景区门票和优质酒店免费住宿券。同时，还新推出了“亲子游”“旅友行”“银发旅”消费核销券赠送活动。

此外，西藏自治区A级景区免费游览，三星级及以上宾馆、饭店及国际品牌、精品酒店执行淡季价格，旅游运输企业实行不高于旺季50%的淡季客运价格。

据了解，自2018年起，西藏自治区文化和旅游厅推出“冬游西藏”奖励补助政策。通过开发特色体验线路、不断升级冬季旅游产品、为游客提供游、住、行方面的优惠举措，进一步加大“冬游西藏”品牌推广力度，助力西藏旅游淡季不淡。

(责编：杨曦、陈键)
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