新华社北京10月20日电（记者姚均芳、刘慧）10月20日，在股票回购增持再贷款宣布设立两日后，市场迎来首批落地案例。

当日，包括中国石化、招商港口、中国外运等在内的20多家上市公司发布公告，披露与金融机构签订授信协议或获得贷款承诺函，相关贷款资金将用于股票回购或增持。

其中，中国石油化工股份有限公司（中国石化）披露了关于回购贷款和增持贷款的两份公告。关于回购贷款的公告显示，10月19日，公司与中国银行签订授信协议，获得不超过9亿元的授信额度，专项用于公司在A股市场进行的股份回购；关于增持贷款的公告显示，公司近日接到中国石化集团的通知，中国石化集团与中国银行签订授信协议，获得7亿元的授信额度，专项用于中国石化集团在本轮增持及未来新一期增持计划中，通过集中竞价交易的方式增持中国石化的A股股份。

同日，招商局港口集团股份有限公司（招商港口）发布公告，披露与招商银行深圳分行签署了合作协议，并获得招行深圳分行出具的贷款承诺函。招行深圳分行拟为公司的股票回购项目提供不超过3.89亿元的贷款额度，贷款期限12个月。

此前，中国人民银行于10月18日宣布，正式推出股票回购增持再贷款，首期额度3000亿元，年利率1.75%。21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票，贷款利率原则上不超过2.25%。对于符合要求的贷款，中国人民银行可按贷款本金的100%提供再贷款支持。

“股票回购增持再贷款为金融机构提供了低成本的资金来源，有助于降低上市公司和主要股东的融资成本，增强资本市场的内在稳定性，维护市场稳定运行，提振市场信心。”南开大学金融发展研究院院长田利辉说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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