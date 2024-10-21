本报记者 刘温馨

数据来源：中国有色金属工业协会

制图：张芳曼

从高铁车身到航天器的结构材料，从眼镜框架到人工关节、心脏支架……很多领域都离不开有色金属。

“有色金属是新材料的重要组成部分，也是典型的传统产业，发展新质生产力推动行业高质量发展，是大势所趋，也大有可为。”中国有色金属工业协会副会长陈学森介绍，近年来，坚持用新技术改造提升传统产业，有色金属工业不断向高端化、智能化、绿色化发展。今年以来，我国有色金属工业生产稳健增长，投资结构优化，重点产品进出口向好，各项经济指标均呈现出积极向上状态。前6月，有色金属企业工业增加值比去年同期增长10.8%，高出工业领域4.8个百分点。

据介绍，大规模设备更新和消费品以旧换新等一系列支持扩大内需政策带动有色金属消费，此外，“新三样”产业的迅速发展，高铁、航空航天等高端制造，以及以人工智能为重点的新一代电子信息等新兴产业发展也拉动了对有色金属的需求。

科技赋能，创新驱动活力十足。高温超导材料、液态金属、增材制造材料等有色金属前沿材料批量进入市场；数控机床刀具、大规格轻合金等关键材料实现国内需求保障……行业主动把握新技术和新模式的发展，系统布局重点领域关键核心技术攻关，加强基础研究，提高新材料、新产品的供给能力和质量水平。去年全年我国有色金属工业新材料营业收入1.2万亿元，同比增长10%，成为支撑行业发展的新增长极。

数字转型，提质增效全面赋能。今年1月，《有色金属行业数字化转型实施指南》发布实施，基于有色金属行业金属品种多、工艺流程复杂等特点，在规模效应明显的铜、铝、铅、锌等品种先行开展数字化转型试点，逐步覆盖稀有、稀散、贵金属等品种，协同推进有色金属行业矿山、冶炼、加工企业的数字化转型。

“近年来，我国有色金属行业数字化、信息化、智能化工作持续开展，部分企业已经展开数字化转型升级的试点和探索，建立了一批智能矿山、智能工厂、智能车间等。”陈学森说，自动控制、工业互联网架构深度融入矿山、冶炼、加工全生产流程。通过实施数字化转型，行业企业产品质量和生产效率得到明显提高，人力成本和安全风险显著降低。

绿色低碳，循环发展迈上新台阶。应用一批先进绿色低碳技术与装备，行业实现能耗和污染物排放大幅降低；编制一系列再生原料标准，切实推进再生资源、工业固废综合利用……近年来，有色金属工业产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗碳排放强度进一步降低。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经