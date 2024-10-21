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二〇二四金融街论坛年会闭幕，取得丰硕成果——

共商金融开放合作 共享经济稳定发展

本报记者 潘俊强 王 洲
2024年10月21日06:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　10月18日至20日，由北京市人民政府、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、新华社、国家外汇局共同主办的2024金融街论坛年会在京举行。

　　围绕“信任和信心——共商金融开放合作  共享经济稳定发展”论坛年会主题，面对全球经济形势的复杂性和不确定性，来自全球30多个国家和地区的500多位嘉宾聚焦当前经济金融热点话题，围绕进一步推动各方增进互信互鉴、深化共赢合作、共享发展机遇进行分享探讨，论坛年会成果丰硕，取得圆满成功。

　　科技创新赋能高质量发展、支持中小企业走专精特新之路、养老金融高质量发展、AI+金融赋能数字金融……本届论坛年会上，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，与会嘉宾展开交流探讨。

　　本届论坛年会上，2023年度金融科技发展奖发布，获奖榜单涵盖数字化转型、科技赋能、信息技术创新应用、安全风险防控等多方面内容，全面展示数字技术与金融业务融合创新的最新成果。中国人民银行副行长张青松表示，要在金融科技守正创新上下功夫，在全面深化金融数字化转型上再发力，切实推动金融“五篇大文章”取得实效。

　　在2024金融街论坛年会“金融街发布”成果专场发布活动上，北京发布做好金融“五篇大文章”的最新政策举措。北京市委金融委员会办公室分管日常工作的副主任聂杰英表示，系列政策将为首都经济社会高质量发展注入新活力。

　　据介绍，本届论坛年会进一步强化金融服务实体经济的导向，发布金融机构助力实体经济低碳发展宣言，打造基金专题论坛，广泛邀请各级政府投资基金、头部外资投资基金、产业方代表共同参与，开展企业路演、产融对接等活动，组织专精特新企业与投资机构面对面交流，促成了一批合作项目。论坛年会期间，共发布科技金融股权投资指数、金融行业隐私计算平台、资本市场金融科技创新试点项目等70余项成果。

　　深化开放合作，推动金融国际交流。2024金融街论坛年会充分彰显国际化、专业化，境外演讲嘉宾占比达40%以上，中国香港以及日本东京、卢森堡3个分会场与北京主会场连线互动，香港金融发展局首次在京承办平行论坛议题活动。

　　围绕展望全球经济、探讨中国机遇、发掘金融支持新质生产力发展着力点，统筹好金融开放和安全设置议程，本届论坛年会就中国—东南亚跨境投资产业合作、中日经济金融合作、“一带一路”金融合作、塑造国际金融中心未来、防范系统性风险与维护金融安全、国际一流营商环境的金融法治保障等议题进行探讨。

　　在本届论坛年会上，金融监管总局、中国证监会、北京金融法院与中国银行共同发布域外金融法律实务公益服务平台，以中国企业出海需求为导向，覆盖中国公司海外投资展业的主要区域，已汇集银行、证券、保险、信托等金融领域的法律法规800余部，旨在为企业跨境投资展业、国家高水平对外开放事业提供公益法治服务保障。

　　作为国家开放发展的重要平台，金融街论坛创立于2012年，被誉为中国金融改革发展的风向标，充分发挥着国家级政策宣传权威发布平台、金融与实体经济良性互动平台、中国参与全球金融治理发声平台、国际金融交流合作平台作用。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月21日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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