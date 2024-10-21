本报北京10月20日电 （记者亓玉昆）国家移民管理局近日发布2024年三季度移民管理工作主要数据。三季度，全国移民管理机构累计查验出入境人员1.6亿人次，同比上升30.1%；全国各口岸入境外国人818.6万人次，同比上升48.8%；其中，通过免签入境488.5万人次，同比上升78.6%。

查验出入境人员中，内地居民7854.5万人次，港澳台居民6469.4万人次，外籍人员1646.1万人次，同比分别上升27.3%、28.9%、50.5%。查验出入境交通运输工具842.9万架（列、艘、辆）次，同比上升31.1%。

全国移民管理机构不断优化区域性入境免签、过境免签政策，三季度出台实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策，扩大在河南、云南实施144小时过境免签政策，为港澳永久性居民中的非中国籍人员签发往来内地通行证，深入推进出入境证件“全国通办”“全程网办”。共签发普通护照598.7万本、内地（大陆）居民往来港澳台证件签注2664.9万张（件）次，同比分别上升28.5%、4.7%；累计签发外国人签证证件80.7万人次，同比上升32.7%。

三季度，全国移民管理机构统筹推进严厉打击妨害国（边）境管理犯罪“獴猎”行动—2024，深入开展夏季治安打击整治行动。共侦办妨害国（边）境管理犯罪案件9800余起；查获毒品案件68起91人；整治边境地区走私违法等犯罪，查缴各类枪支409支、子弹1.3万余发，查缉走私物品案值1.01亿元。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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