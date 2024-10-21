本报北京10月20日电 （记者郁静娴）正值新疆棉花大面积收获季节，农业农村部农业机械化总站近日联合新疆生产建设兵团农业农村局，在第三师图木舒克市44团开展了国产六行打包采棉机综合测评，查差距、补短板，推动提升我国采棉机制造与应用水平。

新疆是我国棉花主产区，棉花机收水平近90%，国产采棉机性能直接影响我国棉花机收质量和产业安全。在测评现场，来自农业机械化总站等单位的20名专家组成测评专家组，依据棉花收获机相关标准和大纲，对天鹅棉机、新疆钵施然、铁建重工、江苏沃得4家国产采棉机主要生产企业的4个型号六行打包采棉机开展了田间测试，对比国外主流机型进行综合评价。结果显示，国产六行打包采棉机在采净率、含杂率、成包率等作业质量上全面赶超国外进口机具，在作业效率、油耗、作业成本等经济性指标上与国外进口机具差距显著缩小。

农业机械化总站经作机械处负责人表示，下一步，将从采棉机优化改进和推广应用两方面同时发力。一方面通过提升国产化制造质量，加大创新研发力度，集中攻关智能化控制，提高机具可靠性和作业稳定性，实现国产采棉机技术自主可控；另一方面通过强化机手培训，加快配套机具研制应用，加大全程机械化生产模式规范化力度，为国产采棉机应用创造良好条件。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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