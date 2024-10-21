人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国产采棉机测评在新疆开展

采棉机制造与应用水平加快提升

2024年10月21日06:29 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京10月20日电  （记者郁静娴）正值新疆棉花大面积收获季节，农业农村部农业机械化总站近日联合新疆生产建设兵团农业农村局，在第三师图木舒克市44团开展了国产六行打包采棉机综合测评，查差距、补短板，推动提升我国采棉机制造与应用水平。

　　新疆是我国棉花主产区，棉花机收水平近90%，国产采棉机性能直接影响我国棉花机收质量和产业安全。在测评现场，来自农业机械化总站等单位的20名专家组成测评专家组，依据棉花收获机相关标准和大纲，对天鹅棉机、新疆钵施然、铁建重工、江苏沃得4家国产采棉机主要生产企业的4个型号六行打包采棉机开展了田间测试，对比国外主流机型进行综合评价。结果显示，国产六行打包采棉机在采净率、含杂率、成包率等作业质量上全面赶超国外进口机具，在作业效率、油耗、作业成本等经济性指标上与国外进口机具差距显著缩小。

　　农业机械化总站经作机械处负责人表示，下一步，将从采棉机优化改进和推广应用两方面同时发力。一方面通过提升国产化制造质量，加大创新研发力度，集中攻关智能化控制，提高机具可靠性和作业稳定性，实现国产采棉机技术自主可控；另一方面通过强化机手培训，加快配套机具研制应用，加大全程机械化生产模式规范化力度，为国产采棉机应用创造良好条件。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月21日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会
　　人民网北京10月20日电 （记者杨曦）据证监会消息，为深入贯彻落实党的二十届三中全会、9月26日中央政治局会议精神，近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会，与专家学者、财经媒体负责人代表深入交流，充分听取意见建议。 座谈中，大家一致认为，9月26日中央政治局会议召开以来，一揽子有针对性的增量政策接续发力，释放了加力推动经济持续回升向好的积极信号，有效提振了资本市场投资者信心和活跃度，股市活力的提升也将促进“金融活、经济活”正反馈效应的释放。…
培育新生力量 业界聚焦保险行业人才建设
　　人民网北京10月19日电 （记者许维娜）随着经济的发展和社会的进步，人们对风险保障的需求日益增长，保险行业作为风险转移和经济补偿的重要手段，在现代经济体系中扮演着至关重要的角色。 人才是行业发展的核心竞争力，优秀的保险人才能够更好地理解市场需求，开发出符合消费者期望的保险产品；能够熟练运用先进技术，推动行业的数字化转型；能够提供专业的服务，增强消费者对保险行业的信任。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部