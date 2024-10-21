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续贷政策优化为中小微企业解难题（财经观）

赵展慧
2024年10月21日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　政策加力、机制优化，为“愿贷”“敢贷”疏堵点；金融机构还要努力从“能贷”“会贷”上下功夫，进一步提升服务中小微企业水平

　　

　　近日，一揽子支持经济高质量发展的金融政策密集出台，其中续贷政策备受小微企业关注。2014年原银监会就曾出台小微企业的续贷政策，此次续贷政策可以看作是“升级版”。一系列优化措施直达小微企业融资“痛点”，更精准地为中小微企业纾困解难。

　　贷款接续问题一直以来是金融服务小微企业的重点和难点。仍有贷款需求却无法续贷或者需要等待较长时间才能续贷，会对小微企业的生产经营产生较大影响。有的企业为了支撑新旧贷款接续的过渡期，不得不通过寻求高成本的“过桥”资金来填上短期资金缺口。为了解决小微企业资金“断档”、高息过桥等问题，原银监会2014年发布的小微企业续贷政策明确，符合条件的小微企业，贷款到期后仍有融资需求的，可以申请续贷，即无须偿还本金可接续融资，这一“无还本续贷”政策深受小微企业欢迎。

　　此次推出的续贷政策在此基础上进一步优化，首先是“扩范围”，将续贷对象由原来的部分小微企业扩展至所有小微企业，并将续贷政策阶段性扩大到中型企业；同时“调标准”，调整风险分类标准，明确依法合规、持续经营、信用良好企业的贷款办理续期，不因续贷单独下调风险分类。这不仅意味着更多中小微企业能够享受政策红利，而且增强了金融机构为中小微企业纾困解难的积极性。

　　新政策为“愿贷”解除后顾之忧。贷款“展期”和“借新还旧”政策较为严格，比如《贷款风险分类指引》规定，“借新还旧”归为关注类贷款，导致银行一般不愿意办理“借新还旧”，更多的是要求企业“先还后贷”。而此次政策明确，符合一定条件的小微企业续贷可以归为正常类贷款。风险分类标准的调整消除了银行不愿贷的顾虑，有利于银行为基本面较好的小微企业提供“借新还旧”服务，不需“先还后贷”，提高小微企业的借贷效率。

　　新政策为“敢贷”夯实机制保障。解除金融机构“愿贷”的后顾之忧外，还要让信贷人员“敢贷”，特别是解决基层信贷人员开展中小微企业授信业务的顾虑。金融监管总局近期发布了普惠信贷尽职免责制度，细化尽职免责的相关情形，不少银行已经修改了相关的内部规定，信贷人员“敢贷”的积极性和主动性进一步提升，有利于续贷政策真正实施到位。

　　政策加力、机制优化，为“愿贷”“敢贷”疏堵点。要将续贷支持政策真正实施到位，金融机构还要努力从“能贷”“会贷”上下功夫，进一步提升服务中小微企业水平。

　　要依托金融科技，增强“会贷”本领。银企信息不对称是小微企业融资难的主要障碍之一。目前已有不少金融机构通过大数据风控、数字化精细运营等，推出量身定制的金融产品，满足小微企业“短小频急”的金融需求。未来，要将金融科技手段进一步应用于续贷业务，探索建立数字化标准化的精准识别、监测分析机制，有序扩大无还本续贷业务的应用范围，走出一条成本可负担、风险可控制、商业可持续的小微金融服务之路。

　　要进一步加强风险管理，把好“能贷”标准。强化支持并非松绑监管，金融机构应按照风险为本的原则，加强续贷风险管理，明确客户准入和业务授权标准，定期分析贷款风险、贷款质量，及时做好风险评估和风险预警，防止小微企业利用续贷隐瞒真实经营与财务状况或者短贷长用、改变贷款用途，防止通过续贷人为操纵贷款风险分类、掩盖贷款的真实风险状况。

　　小微企业联系千家万户，是稳定经济、促进就业、改善民生的重要力量。截至今年8月末，全国普惠型小微企业贷款余额达31.9万亿元，较2017年末翻了两番，平均利率也累计下降了3.5个百分点，金融活水为小微企业注入了源源不断的发展动力。随着续贷等一系列支持政策的加快落实，敢贷、愿贷、能贷、会贷的长效机制将加快形成，小微企业融资服务将持续优化完善。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月21日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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