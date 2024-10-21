本报记者 屈信明

大家财险丹东中心支公司工作人员（左）在大棚了解草莓苗的生长情况。

刘玉玺摄

陈燎（左）在重庆英达实业公司柏树湾油库开展输油管道勘查。

陈 鋆摄

数据来源：国家金融监督管理总局、中国保险行业协会

党的二十届三中全会《决定》提出，创新社会治理体制机制和手段，有效构建新安全格局。国务院《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》）提出，探索责任保险和家庭财产保险创新。

近年来，保险业积极发展各类责任保险产品，在安全生产、环境保护、公共安全等领域，以市场化机制强化风险管理，提升了社会治理效能和突发事件应对能力，不断助力筑牢经济安全网、社会保障网和灾害防控网。

为生产经营单位提供事故预防服务，增强经营主体抗风险能力

“库区、码头的综合预案和现场处置方案完备。”

“隐患排查制度比较完善，台账健全，记录完整，包含了危险化学品单位重大事故隐患判定项。”

…………

不久前，太保产险重庆分公司聘请某咨询公司的技术员陈燎，到安全生产责任保险客户——重庆英达实业公司的柏树湾油库，开展安全隐患排查，详细了解油库设施设备、人员持证、应急预案管理、隐患排查治理等方面的情况。

陈燎用太保产险研发的“风险雷达”智能系统，对行业常见风险点进行大数据分析和风险智能预判，形成定制化的风险评估报告和整改建议。

“结合现场实际情况和‘风险雷达’分析结果，技术人员提出了7项整改建议，帮我们更精准地加强油库安全管理，全面做好事故预防。”油库负责人说。

据了解，自2018年起，重庆市商务委员会统筹投保成品油安全生产责任保险项目，并联合重庆金融监管局、重庆市应急管理局等共同构建风险减量预防服务体系，聘请第三方公司提供风险减量服务。保险公司还联合应急管理专家组建了风险查勘队伍，开展事故预防调研和区域性集中安全生产培训等。

保险法明确，责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。我国发展安全生产责任保险由来已久。2006年印发的《国务院关于保险业改革发展的若干意见》提出，“大力发展责任保险，健全安全生产保障和突发事件应急机制”“发展安全生产责任、建筑工程责任、产品责任、公众责任、执业责任、董事责任、环境污染责任等保险业务”。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，在重点领域推进安全生产责任保险全覆盖。

近年来，安全生产责任保险在各地各行业加快创新落地，特别是在发挥经济补偿功能基础上，不断提升风险减量服务质效。近日发布的《安全生产责任保险实施办法（修订征求意见稿）》提出，保险机构为高危行业、领域生产经营单位承保安责险，应当按照合同约定和相关规定提供事故预防服务。保险机构为被保险人开展事故预防服务，应当委托具有相应资质或能力的安全生产技术服务机构。安全生产的主体责任仍由生产经营单位负责。

“保险机构既要做好事后补偿，又要做好事前预防预警、事中快速响应，通过保险机制降低经济社会总体的风险水平。”中国人保有关负责人说，公司安责险客户风险减量服务覆盖率大幅提升，2023年达到近六成。此外，通过发挥保险费率杠杆激励约束作用，更好督促客户提升风险意识，增强抗风险能力。

相关调研数据显示，2021年—2023年，保险业通过安责险为448.65万家企业提供风险保障，相关保障额度年均增长70.25%。“安责险制度可以有效缓解发生事故企业的经济压力，保障事故受害者合法权益，进一步发挥经济减震器和社会稳定器的作用。”中国保险行业协会党委委员、副会长王玉祥说。

除了安全生产责任保险，还包括环境污染责任保险、专利侵权责任保险等一揽子保险产品，共同助力小微企业走创新发展、绿色发展路子。

中国人寿集团旗下财险宁波市分公司总经理郭海涛说，委托环保服务机构为投保企业提供全方位、全过程环保指导，提高企业对环境问题及相关法律法规的认识。一些保险公司积极推出海外知识产权侵权责任险，增强企业新产品出海的信心和底气。

结合消费场景定制保险服务，助力筑牢安全保障网

随着新产业、新业态、新消费场景不断涌现，各类经营主体对责任保险的需求日益提升。适应市场需求，保险业加快创新发展各类责任保险，助力越来越多领域筑牢安全保障网。

北京市民张女士到哈尔滨冰雪大世界游玩时不慎摔倒，头部受伤。保险机构工作人员第一时间派专人对接，陪同张女士就诊治疗，并协助其办理理赔事宜，通过冰雪理赔绿色通道，当天即完成公众责任保险赔款支付。

据了解，黑龙江积极推动保险机构加强冰雪旅游金融支持，开通保险理赔绿色通道，简化申请材料，压缩赔付周期，充分利用就医地分支机构和线上渠道提供便捷服务。平安产险黑龙江分公司承保了哈尔滨冰雪大世界、黑龙江森工平山神鹿滑雪场的公众责任保险，在一些场地设置了保险服务站，并派经验丰富的员工现场处置相关情况。

在强化游客人身财产保障的同时，保险机构不断创新产品，助力企业稳健经营。福建金融监管局有关负责人表示，将鼓励保险业深入挖掘文旅经营主体的保险需求，创新景区责任险、民宿经营责任险、文旅企业雇主责任险等针对性强、覆盖广、多元化的保险产品。

“发展责任保险是通过市场化机制提升社会治理效能的有效方式，有利于增强全社会安全防范意识，防范和化解各类事故风险，同时助力提高政府行政效能，化解矛盾冲突，促进社会和谐稳定。”中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

合理设计承保范围和保险责任，改进风险减量服务

业内人士表示，随着我国一系列法律法规不断完善，责任保险的重要性日益凸显，迎来更好发展空间。例如，公司法提出，公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险；环境保护法提出，国家鼓励投保环境污染责任保险；安全生产法提出，属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险；无人驾驶航空器飞行管理暂行条例提出，使用民用无人驾驶航空器从事经营性飞行活动，以及使用小型、中型、大型民用无人驾驶航空器从事非经营性飞行活动，应当依法投保责任保险。

数据显示，截至2024年8月末，财产保险公司责任险原保险保费收入为970亿元。《意见》提出，加强责任保险领域法制建设。专家表示，要推动保险业在规范前提下加快责任保险创新发展，更好发挥其在国家治理体系中的作用。

在强化风险管理标准建设方面，山东金融监管局有关负责人说，风险管理标准对于规范责任保险风险减量服务行为、保证风险减量服务质量具有重要意义。应进一步健全第三方合作管理监督机制，确保第三方机构合规合法，提升风险减量服务专业化水平。同时，加强研究各行业各领域风险特点，进一步完善风控管理标准，找准风险点和风险环节，确定风险阈值和预警指标，实现风控标准化监控和数字化预警。

专家表示，保险公司提供的风险减量服务，应当遵循合理性、必要性原则，不随意扩大服务范围、服务内容。“在不断创新产品的同时，保险机构也要合理设计承保范围和保险责任，不应承保故意行为、罚金罚款、履约信用风险、确定损失、投机风险等。同时，保险公司要厘清责任保险与财产损失保险、保证保险、意外伤害保险等险种的关系，合理确定承保险种。”王向楠说。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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