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什么是“无还本续贷”？（财经新知）

阎冰洁 李宇轩
2024年10月21日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，金融监管总局局长李云泽在国新办新闻发布会上表示，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点，金融监管总局将优化无还本续贷政策。这一政策为小微企业减轻融资压力、加快企稳发展提供“及时雨”。

　　无还本续贷是指贷款到期无须偿还本金即可接续融资。上述政策的发布，是对我国原有小微企业续贷政策的进一步优化调整。2014年，原银监会发布《关于完善和创新小微企业贷款服务  提高小微企业金融服务水平的通知》，明确符合条件的小微企业，贷款到期后仍有融资需求的，可以申请续贷。这一政策深受小微企业欢迎，在推动其融资方面发挥了积极作用。

　　此次续贷政策在三方面进行了优化：一是将续贷对象由原来的部分小微企业扩展至所有小微企业，贷款到期后有真实融资需求，同时又存在资金困难的小微企业，符合条件的均可申请续贷支持；二是将续贷政策阶段性扩大到中型企业，期限暂定为三年；三是调整风险分类标准，对依法合规、持续经营、信用良好企业的贷款办理续期，不因续贷单独下调风险分类。

　　中国社会科学院金融研究所银行研究室主任李广子表示，此次优化续贷政策有助于缓解中小微企业面临的流动性压力，降低其违约风险。同时，也有效减轻了银行不良贷款上升压力，使得银行有更强的意愿为中小微企业提供融资服务，更好助力实体经济健康发展，体现了监管政策的包容性。

　　目前，多地金融监管局正积极推动无还本续贷政策落地。安徽金融监管局推动辖内银行业金融机构抓紧修订续贷业务管理制度、配套文件、操作流程、准入和授信标准。浙江金融监管局组织各银行业金融机构全面摸排辖内中小微企业贷款到期情况，精准识别有真实融资需求又存在资金困难的中小微企业，至少提前1个月与企业沟通续贷事宜。重庆金融监管局提出，尽快推动建立市级、区县两级小微企业融资协调工作机制，充分发挥县支局监管力量，确保金融服务直达速达准达小微企业。

　　李广子建议，为了新政更好落地见效，政府部门要及时评估政策影响，对于潜在的金融风险制定前瞻性处置预案；金融机构应做好中小微企业的筛选和风险防控；企业也要充分利用好支持政策，增强自身造血能力。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月21日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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