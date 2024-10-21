刘诗瑶

登月服外观首次公开亮相，充分展示了我国载人月球探测任务的阶段性成果，有力彰显了中国科技自信

前不久，中国载人航天工程办公室面向社会发布登月服征名活动，并首次公开中国登月服外观。登月服的亮相，充分展示了我国载人月球探测任务的阶段性成果，标志着我国航天服技术进入新的发展阶段，也体现了我国航天事业的不断攀高，有力彰显了中国科技自信。

作为未来载人月球探测任务核心装备之一，登月服制作工艺复杂精密，科技含量极高。登月服主要用于航天员执行月面出舱活动任务时的生命保障和作业支持，能够对月球表面的真空、高低温、月尘、辐射等复杂环境进行综合防护。着服航天员可以完成行走、攀爬、驾车、科考等月面出舱活动作业。登月服很轻便，穿着可蹲可弯腰，综合防护面料可有效防护月面热环境及月尘影响，全景式防眩光面窗能够提升视觉工效，头部两侧配置的长短焦距摄像机可实现远近景视频摄录……这些科技感十足的细节，将为我国首次载人登月任务的顺利实施保驾护航。

登月服是航天科研人员历经4年攻关，突破了多项关键技术所研制，它的诞生凝结着航天科研人员的心血和汗水，是航天服技术传承创新的结果。目前世界上只有少数国家具备航天服自主研制能力。随着我国载人航天事业的蓬勃发展，舱内航天服护送了35人次航天员安全进出太空；我国自主研制的第一代、第二代“飞天”舱外航天服目前已支持17名航天员、33人次成功执行17次出舱活动，有力保障了中国空间站的建造和高效运行。每一项航天成果都来之不易，仅舱外航天服的头盔面窗制作就需经过47道工序，舱外手套尺寸公差不超过1毫米，舱外航天服的金属“硬躯干”上不能有超过0.1毫米细微毛刺……在继承中创新发展，登月服根据登月实际需要，总体更加修长，对航天员的适体性要求更高，减重设计对整个服装的工效保障能力提出了更高要求。

登月服研制源于我国航天事业的深厚积累，凝聚着中华民族自立自强、自主创新的不懈追求和奋进力量。从神舟飞天、北斗闪耀、“嫦娥”揽月到中国空间站遨游太空，中华民族奔赴星辰大海的步伐从未停歇，中国航天人从蓝图绘梦到奋斗圆梦，走出了一条中国特色自主创新道路，推动航天事业从无到有、从弱到强，实现历史性、高质量、跨越式发展。瞄准2030年前实现中国人首次登陆月球的目标，自主创新的力量将稳稳托举这个梦想的实现。

登月服外观融合了历史传统和现代元素，惊艳的设计根植于创新文化的自信。登月服蕴含中国航天独有的浪漫情怀，上下肢红色装饰带增强了视觉上的力量感和修身效果。上肢装饰带设计成优雅飘逸的“飞天”飘带造型，下肢装饰带设计成火箭升空尾焰造型，上下呼应，形成一飞冲天的姿态。服装总体硬朗刚毅，展示出征的庄严气魄和非凡勇气，传递出中华民族开拓进取、勇毅前行的意志精神。登月服征名公告一经发布，受众参与度高，网络留言踊跃，印证了航天事业蓬勃发展对文化自信的助推效应。

中国载人登月的大幕已经拉开。嫦娥六号任务圆满成功之后，航天员队伍正在抓紧训练，长征十号运载火箭、新一代载人飞船、月面着陆器、载人月球车等关键装备也在紧锣密鼓地研制中，登月服等一系列重要关键技术陆续突破，为我国实现2030年前载人登月奠定了坚实基础。梦圆登月，值得期待。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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